Stiže proljetni ugođaj, ali i meteoalarm zbog magle u dijelu zemlje gdje to nije uobičajeno

Doba je godine kad će na vrijeme u našim krajevima sve češće utjecati tople zračne mase.

Sunčeve zrake sve su okomitije nad naše geografske širine, što znači da nam stiže sve više sunčeve energije. Prijelazna razdoblja zato su specifična. Kopno se zagrijava brže od mora, pa je upravo more sada onaj element koji usporava zagrijavanje zraka.

Temperatura mora je trenutno od 10, 11 stupnjeva na sjevernom Jadranu do gotovo 15 na južnom.

Krajem zime je u pravilu i najhladnije, a sjeverni Jadran je njegov najhladniji dio. Upravo hladno more i nedostatak vjetra, odnosno miješanja slojeva zraka, uz advekciju tople zračne mase, uzrokuje da se zrak uz more lako kondenzira, pa nastaje magla. Magle su na moru kod nas relativno rijetke, upravo jer vjetra gotovo uvijek ima, a u subotu će izostati.

U većini krajeva prevladavat će sunčano. Međutim bit će i onih gdje će dojam stabilnog vremena malo ipak kvariti magla. I to ovaj put nisu ona mjesta gdje je magla česta i uobičajena. Naime, vjetra nema, i u ovakvoj situaciji magle će biti prije svega na Jadranu, s većom vjerojatnošću na njegovu sjevernom, hladnijem dijelu.

Na snazi je iz tog razloga i meteoalarm zbog smanjene vidljivosti koja ovdje može biti i ispod 200 m. Magla se na moru inače javlja najčešće u kasnu jesen i rano proljeće i to u prosjeku jednom mjesečno, što doista nije često. Tek lokalno će magle, kratkotrajnije u petak biti ponegdje i u unutrašnjosti. Jutarnja temperatura, na kopnu će biti od -1 do 2, a na moru od 5 do 10 stupnjeva.

Tijekom dana će u središnjoj Hrvatskoj najvećim dijelom prevladavati sunčano te će se zdržati iznadprosječno toplo. U Međimurju prolazno može biti umjerenog jugoistočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura. Od 15 do 18 stupnjeva.

Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu i sutra većinom sunčano i danju toplo. I ovdje tek povremeno može biti jugoistočnog vjetra. Temperatura ide do 17 stupnjeva.

Toplo i sunčano će biti i u gorju, dok na sjevernom Jadranu može biti magle i niskih razvučenih oblaka, pa će od mjesta do mjesta biti više ili manje sunca. Najveća vjerojatnost za lokalno gustu maglu je uz zapadnu obalu Istre i na otocima. Žuti meteoalarm zbog tog je na snazi cijeli dan. Sredinom dana ponegdje će prolazno zapuhati jugozapadnjak. Temperatura će biti od 12 do 16 stupnjeva.

Dalmaciju očekuje sunčan i topao dan. Povremeno će puhati umjeren juozapadnjak, osobito u zaleđu, a dnevna temperatura će biti između 16 i 19 stupnjeva. Ujutro i ovdje mjesitmice magla.

Tri dana kopno i more

U unutrašnjosti će u nedjelju prevladavati sunčano, a ujutro i dio prijepodneva mjestimice i maglovito. U ponedjeljak prolazno više oblaka, uz poneku kap kiše tek u gorskoj Hrvatskoj gdje će zapuhati jugozapadnjak. U utorak ponovno sunčano. Svih dana danju toplo, a i jutra će postupno postajati manje hladna.

Na Jadranu i u nedjelju u početku magla ili niski oblaci, a krajem dana stiže i jače naoblačenje te na sjevernom dijelu mjestimice kiša. U ponedjeljak malo kiše može biti duž cijele obale. U utorak sunčano. Jugo će u utorak okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura se neće značajnije mijenjati.

Sljedeći vikend

Iako se čini da će vrijeme na početku sljedećeg tjedna biti promjenjivije, tek rijetko se očekuje malo kiše, a i dalje će biti dosta sunca te će se zadržati iznadprosječno toplo. Koncentracija peludi drveća je visoka u cijeloj zemlji, kreće vrijeme sezonskih peludnih alergija.