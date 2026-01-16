"Traže novac za tijela ubijenih. Obitelji su provalile u mrtvačnice..." Otkriveni nečovječni detalji nasilnih gušenja prosvjeda

Obitelji poginulih u prosvjedima u Iranu tvrde da vlasti od njih traže velike svote novca kako bi im vratile tijela njihovih najmilijih radi pokopa.

Više izvora reklo je za BBC da se tijela nalaze u mrtvačnicama i bolnicama te da ih sigurnosne snage odbijaju predati obiteljima dok im ne isplate novac.

Jedna obitelj iz sjevernoga grada Rashta ispričala je da su sigurnosne snage zatražile 700 milijuna tomana, što je oko 4300 eura, kako bi im predale tijelo njihova člana obitelji.

Tijelo se, prema njihovim riječima, nalazilo u mrtvačnici bolnice Poursina zajedno s tijelima još najmanje 70 poginulih prosvjednika.

U Teheranu je, u međuvremenu, obitelj kurdskog sezonskog građevinskog radnika došla preuzeti njegovo tijelo, no rečeno im je da moraju platiti milijardu tomana što je oko 6000 eura kako bi ga dobili. Obitelj je rekla da si taj iznos nisu mogli priuštiti te su bili prisiljeni otići bez tijela svojega sina. Građevinski radnik u Iranu u prosjeku zarađuje manje od 100 eura mjesečno.

U nekim slučajevima bolničko osoblje nazvalo je rodbinu poginulih kako bi ih upozorilo da dođu po tijela prije nego što sigurnosne snage stignu i pokušaju iznuditi novac. Jedan od takvih slučajeva s kojim je upoznat BBC Persian je slučaj žene koja nije znala da joj je suprug ubijen sve dok 9. siječnja nije primila telefonski poziv s njegovog mobitela, a javilo se bolničko osoblje.

Rekli su joj da što prije dođe po njegovo tijelo, prije nego što stignu sigurnosne snage i zatraže novac za njegovo puštanje. O tom slučaju novinare je obavijestio član obitelji koji živi u Londonu i koji je razgovarao sa ženom.

Ona je potom s dvoje djece otišla u bolnicu, preuzela tijelo supruga, stavila ga u stražnji dio vozila i vozila se sedam sati do njihovog rodnog mjesta na zapadu Irana kako bi ga ondje pokopala. "Sedam sati sam se vozila u stražnjem dijelu kamioneta, plačući nad njegovim tijelom dok su moja djeca sjedila na prednjem sjedalu", rekla je svojoj rođakinji u Londonu.

Pojavile su se i tvrdnje da dužnosnici u mrtvačnici Behesht-e Zahra u Teheranu obiteljima govore kako će im tijelo biti predano bez naknade ako pristanu tvrditi da je njihovo dijete bilo pripadnik paravojne postrojbe Basij i da su ga ubili prosvjednici. "Tražili su od nas da sudjelujemo na provladinom skupu i da tijelo prikažemo kao tijelo mučenika. Na to nismo pristali", rekao je jedan član obitelji. ,

U drugom slučaju u Teheranu izvor je za BBC rekao da je nekoliko obitelji provalilo u mrtvačnicu iz straha da će vlasti odnijeti tijela. "Nekoliko obitelji, u strahu da bi vlasti mogle zadržati tijela ili ih pokopati bez njihova znanja, provalilo je vrata mrtvačnice i izvuklo tijela iz vozila hitne pomoći", rekao je izvor.

Prema njegovim riječima obitelji su potom satima čuvale tijela na tlu u bolničkom dvorištu kako bi spriječile da budu odnesena sve dok nisu uspjele pronaći privatna vozila hitne pomoći za njihov prijevoz.

Zbog prekida interneta i komunikacija teško je steći potpunu sliku događaja na terenu. Međunarodne organizacije za ljudska prava nemaju izravan pristup zemlji, a iranske vlasti ne međunarodnim medijima izvještavanje s terena.

Prosvjedi su započeli u glavnom gradu Teheranu 29. prosinca, nakon naglog pada vrijednosti iranske valute, a zatim su se proširili na desetke drugih gradova i mjesta te okrenuli protiv iranskih vjerskih vlasti.Prosvjedi su se znatno intenzivirali prošlog četvrtka, a vlasti su na njih odgovorile smrtonosnom silom.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency od početka nemira ubijeno je najmanje 2.435 prosvjednika kao i 13 djece te 153 osobe povezane sa sigurnosnim snagama ili državnim strukturama. Organizacija navodi i da je uhićeno još 18.470 prosvjednika.