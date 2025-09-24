Obavijesti Foto Video Pretražite
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!

Liječnik zna najbolje, ali... Pacijent ima pravo na suodlučivanje, a ovo su informacije koje mora dobiti

24. rujna 2025.
Doktorica i pacijentica, ilustracija
Doktorica i pacijentica, ilustracija Foto: Getty Images
Pacijenti se u mnogim slučajevima mogu osjećati nedovoljno uključenima ili neinformiranima o svom zdravstvenom stanju. Stoga je važno naglasiti da imaju pravo na suodlučivanje u procesu svog liječenja. Koje su informacije važne donosimo u nastavku.
