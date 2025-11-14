Počelo je neuobičajeno rano: Ima već više od 1000 oboljelih, deseci završili u bolnici

U Hrvatskoj je do 9. studenog zabilježeno 1070 slučajeva gripe, a 48 bolesnika je hospitalizirano, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), te ističu znatan porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je pristiglo tek 112 prijava.
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
"Nište neobično"
VIDEO Zamjenik ravnatelja o kaosu pred Rebrom: "U radovima smo i raspolažemo s manje kreveta"
Tragedija kod Sremske Mitrovice
Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
Podaci se odnose na proteklih šest tjedana, pri čemu su samo prošloga tjedna evidentirana 404 nova slučaja.
Iz HZJZ-a upozoravaju da je ovogodišnja epidemija počela neuobičajeno rano, više od mjesec dana prije uobičajenog početka sezone tijekom posljednjeg desetljeća, što otežava usporedbu s ranijim godinama.
Tijekom prvih šest tjedana zbog gripe na bolničko je liječenje primljeno 48 pacijenata, među kojima je jedan smješten u jedinicu intenzivnog liječenja.
U istom razdoblju prošle sezone hospitalizirano je samo osam oboljelih, no među njima je dvoje završilo na intenzivnoj skrbi.
Podaci o hospitalizacijama, podsjećaju u Zavodu, ključni su za procjenu težine sezone gripe.
Prema podacima Referentnog centra za respiratorne viruse HZJZ-a, ove je sezone testirano 1278 uzoraka, a laboratorijski je potvrđeno 44 slučaja gripe A. Većina subtipiziranih uzoraka pripada virusu A/H1N1pdm2009, dok je virus A/H3N2 potvrđen sporadično. Zbog ranog početka epidemijskog vala, ističu stručnjaci, trenutačno je teško predvidjeti daljnje kretanje sezone i hoće li broj oboljelih ubrzano rasti.
HZJZ naglašava da je cijepljenje protiv gripe i dalje najvažnija mjera prevencije, posebno za osobe starije dobi, kronične bolesnike i druge rizične skupine. Uz cijepljenje preporučuju se opće mjere sprječavanja širenja respiratornih infekcija: redovito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica, prekrivanje usta i nosa pri kašljanju i kihanju, nošenje maske u zatvorenim prostorima, često prozračivanje te izbjegavanje gužvi.
Za sezonu 2025./2026. HZJZ je nabavio 420.000 doza cjepiva namijenjenih prvenstveno cijepljenju rizičnih skupina, a njihovo je cijepljenje još u tijeku. Nakon što bude procijenjeno da je većina pripadnika rizičnih skupina cijepljena, preostale doze bit će, kao i ranijih godina, ponuđene i ostalim zainteresiranim građanima. Osobe koje ne pripadaju rizičnim skupinama, a žele se cijepiti prije toga, trenutno cjepivo mogu nabaviti u ljekarnama s privatnim receptom obiteljskog liječnika.
HZJZ ne nabavlja cjepiva za ljekarne pa nema uvid u njihovu dostupnost, pa se građanima preporučuje da se o mogućnosti takvog cijepljenja raspitaju izravno u najbližoj ljekarni.
Zavod navodi i da je ove sezone još prerano govoriti o učinkovitosti cjepiva, s obzirom na to da ona ovisi o intenzitetu cirkulacije virusa, njihovim podtipovima te dobi i zdravstvenom stanju cijepljenih osoba.