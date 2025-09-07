Hrvatska je tek peta europska država koja je ušla u elitni program: "To nije slučajnost"

Sudjelovanje Hrvatske u Global Entry Programu, koji omogućuje pojednostavljen ulazak u SAD, potvrđuje snažno partnerstvo i međusobno povjerenje dviju država, kazao je izvršni direktor u američkoj Carini i graničnoj zaštiti (CBP) Matthew S. Davies.

"Global Entry jasan je dokaz međusobnog povjerenja i suradnje u sigurnosti granica. Time Hrvatska potvrđuje svoj status pouzdanog američkog saveznika“, ističe Davies. Dodaje da suradnja ne donosi samo veću sigurnost, nego i konkretne koristi u gospodarstvu i turizmu, jer olakšano putovanje potiče poslovne i kulturne razmjene.

Prošloga tjedna službenici CBP-a u Zagrebu su obavili 57 intervjua s hrvatskim građanima zainteresiranima za pojednostavljeni ulazak u SAD i svi su stekli status putnika od povjerenja.

Hrvatska je tek peta europska država koja je ušla u ovaj elitni program, uz Njemačku, Nizozemsku, Veliku Britaniju i Švicarsku. Presudnu ulogu imalo je članstvo u Visa Waiver Programu, kojim je Hrvatska još ranije dokazala sposobnost ispunjavanja strogih američkih sigurnosnih standarda.

"Ulazak u Global Entry nije slučajnost – Hrvatska ga je zaslužila. Pokazala je da može učinkovito provjeravati putnike i surađivati u području sigurnosti. To je privilegija rezervirana samo za uski krug najpouzdanijih američkih partnera“, kaže Davies.

'Sigurnost na najvišoj razini'

Jedan od ključnih uvjeta za sudjelovanje u Global Entryju jest sposobnost države da ispuni visoke standarde zaštite granica, sigurnosti podataka i policijske suradnje. Davies naglašava da je Hrvatska na tom području napravila velike iskorake.

"Hrvatska je modernizirala svoje sigurnosne sustave i pokazala snažnu suradnju s partnerima u SAD-u i EU. Uključivanje u program nije samo pogodnost za putnike, nego i potvrda zajedničke predanosti sigurnosti i učinkovitom putovanju“, objasnio je za Hinu.

Od ožujka 2023. hrvatski građani mogu se prijaviti na mrežnoj stranici Trusted Traveler Programs. Nakon detaljne provjere osobnih i sigurnosnih podataka te plaćanja naknade od 120 dolara, kandidati prolaze intervju i biometrijsku validaciju. Postupak je brz - razgovor traje tek pet do 15 minuta, a odobrenje se najčešće izdaje odmah ili unutar nekoliko sati.

Članstvo vrijedi pet godina i omogućuje korištenje posebnih prolaza na svim većim američkim zračnim lukama. Uz to, hrvatski putnici automatski dobivaju i pogodnosti TSA PreChecka za domaće letove u SAD-u.

"Dobra suradnja CBP-a i MUP-a"

Davies posebno ističe dobru suradnju s hrvatskim Ministarstvom unutarnjih poslova (MUP). Ulazak Hrvatske u bezvizni režim te sada i u Global Entry, kako kaže, potvrđuje profesionalnost i pouzdanost hrvatskih institucija.

"Naše partnerstvo nastavit će se razvijati, uz razmjenu najboljih praksi i unaprjeđenje sigurnosne suradnje“, dodaje.

Global Entry imat će važnu ulogu i uoči velikih događaja poput Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. koje će se održati i u SAD-u. CBP očekuje milijune dodatnih putnika pa se priprema povećanjem osoblja, uvođenjem naprednih biometrijskih provjera i pojednostavljenim procedurama dolaska.

Za Hrvatsku, ističe Davies, koristi su višestruke: "Za poslovne ljude Global Entry znači manje prepreka i brže putovanje, što jača investicijsku klimu. Za turiste, putovanje u SAD postaje jednostavnije i privlačnije. A za obje države to je još jedan korak u jačanju sigurnosti i zajedničkih vrijednosti“, zaključio je Davies u online razgovoru za Hinu.