Voda na splitskom području zamućena, preporučuje se prokuhavanje

Izvor rijeke Jadro, iz kojega se građani na splitskom području opskrbljuju pitkom vodom, u utorak drugi dan zaredom, zamućen je zbog obilnih kišnih padalina te se preporučuje prokuhavanje vode za piće.

"Preporučuje se koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju," priopćili s u utorak iz Vodovoda i kanalizacije Split (VIK).

U slučaju pojave izraženije mutnoće, voda se prije prokuhavanja mora obavezno istaložiti, a samo bistri dio odliti i prokuhati, poručili su iz VIK-a.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava ,parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna, izvijestili su iz VIK-a.