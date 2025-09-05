Ovo je pet najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj: Poslodavci mijenjaju strategiju

Posao kuhara je među pet najtraženijih zanimanja - pokazuju to mjesečni oglasi za slobodna radna mjesta. Slična je situacija i u trgovini, sve više poslodavaca traži prodavače.

Plaće trgovaca u godinu dana porasle su za 10 posto, no to nije dovoljno da se nadoknadi manjak radne snage.

Iako su najtraženija zanimanja ista kao i prošle godine, promijenio se njihov redoslijed.

Prodavači su i dalje na vrhu liste. Skladištari su s trećeg skočili na drugo mjesto, a vozači s petog na treće. S druge strane, konobari su pali s drugog na četvrto mjesto, a kuhari s četvrtog na peto.

Zbog nedostatka radnika poslodavci mijenjaju strategiju zapošljavanja.

"I dalje je potražnja za radom izražena, jedino se promijenio način na koji poslodavci danas tragaju za radnicima, a na to ih je prisilio manjak radnika. Posebice domaćih i kvalitetnih, pa čak i onih iz regije, tako da se sada oslanjamo na uvoz stranih radnika", rekao je Alen Mrvac s portala Moj posao.

Tržište rada se brzo mijenja i traži nove pristupe.

