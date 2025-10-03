Hrvati sve više ovise o lijekovima, posebno raste potražnja za jednom skupinom: "Ovo je jedan od najvećih okidača"

S receptom ili bez njega - kad su u pitanju lijekovi Hrvati za cijenu ne pitaju.



"Svake godine se veća količina lijekova izdaje s obzirom da su pacijenti sve starije životne dobi. Kod prvog izdavanja mi uvijek pitamo pacijenta je li koristio lijek, ako nije, onda mi to dva puta ponovimo, pogotovo starijim ljudima kojima je to komplicirano", rekla je Ankica Žaja, farmaceutkinja.

Traži se rješenje protiv bolova i temperature, a statistički najviše se koriste lijekovi za srce, želudac i živce. Količinski uzimamo više, a rasle su i cijene.



"Radi se i o jednom i o drugom. Potrošnja je porasla u obračunskim jedinicama za 6 posto, financijski za 13 posto. U financijskom smislu više je novih i skupih lijekova", poručio je Pero Draganić, glavni savjetnik za potrošnju lijekova, HALMED.



Na tisuću stanovnika, dnevno odlazi nešto više od jedne i pol doze po osobi.

Hrvati su prošle godine na lijekove potrošili milijardu i 760 milijuna eura, 200 milijuna eura više nego godinu prije.



"Najviše koristim za bolove i sad za vrijeme prehlade neke vitamine. Rasle su cijene za euro-dva, ali kad pijete puno to se dosta osjeti", rekla je Ines.



"Od mladih dana sam znala da zdravlje treba čuvati, a to znači živjeti na određen način. Žao mi je što neki ljudi piju dnevno šake tableta", poručila je Antonia.

Veći rast bilježe i lijekovi za zloćudne bolesti.

Obiteljska liječnica Davorka Došen Mrak ističe - u brzom načinu života, pacijenti sve češće traže i antidepresive.



"U porastu su definitivno anksiozni sindrom i depresivna stanja. Sigurno da je stres jedan od najvećih okidača i najčešćih uzroka, živimo ubrzano. Nekako su ti mehanizmi prilagođavanja iscrpljeni pa se pokušava nadoknaditi brzo s farmakoterapijom", objasnila je Došen Mrak.

Struka poručuje - kod lijekova je najvažnija racionalnost.



"Treba se savjetovati s liječnikom i farmaceutom. Najvažnija je prevencija, a to je zdrav način života. Sve te bolesti su uzrokovane 70 posto nezdravom prehranom i zbog premalo kretanja", nadodala je Žaja.

Za jačanje imuniteta, hit među dodacima prehrani iz godine u godinu drži - vitamin D.

