HALMED objavio: Farmaceutske tvrtke prijavile nestašicu važnih lijekova

Farmaceutske kompanije prijavile su nestašice lijekova za snižavanje masnoća u krvi, koji su u skupini najpropisivanijih farmaceutskih pripravaka u Hrvatskoj.

Belupo je naveo nestašicu lijeka Rosix Duo 20 mg/100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, djelatnih tvari rosuvastatinkalcij i acetilsalicilatna kiselina. Razlozi nestašice su komercijalne prirode, a lijeka neće biti do 28. studenoga.

Nestašicu sličnog lijeka prijavio je i Alkaloid, odnosno njihova podružnica u Sloveniji. Kažu kako je riječ o nestašici lijeka Refidoro 5 mg/10 mg, filmom obložene tablete; 30 tableta u blisteru, djelatnih tvari rosuvastatinkalcij i ezetimib.

Napominju kako su razlozi povezani s proizvodnjom, a lijeka neće biti na tržištu od 1. listopada do 31. prosinca ove godine.

Inače, najčešće korišteni lijek u Hrvatskoj je vitamin D (kolekalciferol), koji je u posljednje četiri godine kontinuirano bilježio rast. Vitamin D između ostaloga koristio se u prevenciji COVID-a, a i nakon pandemije pojačano se koristi zbog pozitivnog djelovanja na imunološki sustav.

Nakon vitamina D slijede atorvastatin (za snižavanje kolesterola), pantoprazol (za želučanu kiselinu), rosuvastatin (za snižavanje kolesterola) i acetilsalicilna kiselina (za prevenciju stvaranja krvnih ugrušaka). Veći skok potrošnje zabilježili su folna kiselina (vitamin B9), rosuvastatin (za snižavanje kolesterola) i naproksen (protuupalni lijek za ublažavanje boli).