HGSS-ovac koji je izvlačio tijela nakon stravične nesreće: "Teško je spasiti nekog na ovoj dubini. Samo sam molio Boga da..."

More je u četvrtak navečer sakrilo užasne scene automobila koji je s četiri putnika sletio s litice u more.

Policija još sklapa mozaik što se dogodilo i koje je kobne manevre vozač učinio. U spašavanje putnika krenuo je policajac, no auto je ekspresno potonuo na dno.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je o nesreći razgovarao s Dariom Cindrićem iz HGSS-a, koji je sudjelovao u akciji.

"Akcija je bila dosta složena. Obzirom da je bila noć te da je više osoba bilo u vozilu, bilo je stresno i naporno. Dolaskom na teren vidjeli smo strugotine na stijenama", ispričao je.

Dario Cindrić Foto: DNEVNIK.hr

Kako kaže, ljudi koji se nađu u ovakvim situacijama teško da će se snaći u trenutku. "Teško je to na takvoj dubini. Čovjek pod tim stresom može držati dah možda 15 sekundi. Vrlo je teško spasiti nekog na ovakvoj dubini", nadodao je.

Cindrić je ispričao da je prema prvim informacijama rečeno da su u pitanju dvije osobe, a po dolasku na lokaciju da su moguće četiri. "Ja sam samo molio Boga da nisu djeca", nadodao je.

Kako kaže, auto je bio smrskan te je bilo iznimno teško doći do osoba.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.