Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
cvijeće za Valentinovo

Inflacija nije zaobišla ni zaljubljene, evo kako se kreću cijene ruža: "Primamo narudžbe već danima, ne spavamo"

Piše DNEVNIK.hr, 11. veljače 2026. @ 20:20 komentari
Cvijeće
Cvijeće Foto: DNEVNIK.hr
Kao lijepu gestu, nekoga ovih dana možete iznenaditi cvijećem. Krenuli su planovi za Valentinovo - za jedne dan zaljubljenih, za druge dan potrošnje.
Najčitanije
  1. Draško Stanivuković
    NAKON KAZNE

    Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
  2. Marko Glišić i Dragan Pavlović
    Loznica tuguje

    Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
  3. Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke
    ISTRAŽUJE SE UZROK

    FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zelenski: "Bez prekida vatre nema izbora u Ukrajini"
jasna granica
Zelenski odbacio pritisak Washingtona: "Izbori? Održat ću ih, ali ovo je uvjet"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stiže novo pogoršanje vremena: Past će temperature, meteorolog otkrio gdje može biti snijega
Inflacija nije zaobišla ni zaljubljene, evo kako se kreću cijene ruža: "Primamo narudžbe već danima, ne spavamo"
cvijeće za Valentinovo
Inflacija nije zaobišla ni zaljubljene, evo kako se kreću cijene ruža: "Primamo narudžbe već danima, ne spavamo"
Centar 112 u Hrvatskoj postoji već 21 godinu
slave svoj dan
Telefon im je zazvonio više od 39 milijuna puta: Oko 1500 poziva ovaj Centar prima svaki dan
Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić o aferi Jeffreyja Epsteina i svjedočenju Pat Bondi
IVICA PULJIĆ iz WASHINGTONA
Skandal trese Europu zbog Epsteina, a u Americi moćnici i dalje netaknuti: "Ministar je uhvaćen u laži, ali ne daje ostavku"
Mještani bijesni zbog plaže: "Duša me boli, pitamo se kako je to uopće moguće"
Ustali na noge
Mještani bijesni zbog plaže: "Duša me boli, pitamo se kako je to uopće moguće"
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Pilot uhićen zbog vođenja pedofilske mreže, više ljudi uključeno
"Vežite pojaseve"
Pilota izvukli iz aviona tik uoči polijetanja, krio je mračnu tajnu: Razbijena odvratna skupina, optužbe su jezive
Časna sestra priznala zašto je lagala
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj 17
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere 5
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
Vučić bijesan: Iz Vlade mu poslali planove Srbija 2030 i Srbija 2035 koje je pisao ChatGPT 3
SKANDAL
Vučić pobjesnio, dugo ga nisu vidjeli ovakvog: Hitno pozvao ministre i premijera
Časna sestra priznala zašto je lagala 3
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
Orban: Ukrajina i EU su objavili rat Mađarskoj 3
TEKST POLITICA
Orban žestoko reagirao: "Novi plan Bruxellesa je objava rata Mađarskoj"
Brnabić za loš rezultat Srbije krivi suparnika: "Opet je ispala glupa" 3
Stigao odgovor
Brnabić za loš rezultat Srbije krivi suparnika: "Opet je ispala glupa, svatko čiji je IQ viši od sobne temperature..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
Časna sestra priznala zašto je lagala
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
show
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
zdravlje
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Alarmantni podaci nove studije
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
zabava
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Što kažete?
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
tech
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
sport
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
SCENE DRAME
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
Championship: Leicester do 62. minute vodio 3:0 protiv Southamptona i - izgubio!
I to kod kuće
Jedan od najluđih preokreta u novijoj povijesti: Do 62. minute vodili su 3:0, a onda - potop!
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Tajne prošlosti: Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
TAJNE PROŠLOSTI
Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
Pravo bogatstvo
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
sve
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene