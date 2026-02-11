cvijeće za Valentinovo
Inflacija nije zaobišla ni zaljubljene, evo kako se kreću cijene ruža: "Primamo narudžbe već danima, ne spavamo"
11. veljače 2026.
11. veljače 2026. @ 20:20
Kao lijepu gestu, nekoga ovih dana možete iznenaditi cvijećem. Krenuli su planovi za Valentinovo - za jedne dan zaljubljenih, za druge dan potrošnje.
Za dan ljubavi cvjećari su odavno u pripremi. Najtraženije su crvene ruže, a dvostruko su skuplje u nabavi. U prodaji cijena će ovisiti o vrsti i kvaliteti.
"Koštat će 5 eura, ne možemo ići jače s cijenama gore, makar bi trebali jer je sve skuplje", rekla je cvjećarka Karolina. One u drugim bojama - kreću se od 3 do 4 eura.
Oko 80 posto se uvozi, najviše iz Nizozemske. U prvih 10 mjeseci prošle godine uvezli smo 997 tona - 22 posto više nego godinu prije. Vrijednost uvoza je više od 8 milijuna i 100 tisuća eura.
U znatno manjim količinama u Hrvatsku stižu i iz Italije, Indije, kao i Pakistana. Proizvode ih tek rijetki, domaći uzgajivači kažu - ima alternativa. Pitanje je troškova koji su itekako rasli.
Za iznenađenje, koliko god da košta - ipak se kupi.