Inflacija nije zaobišla ni zaljubljene, evo kako se kreću cijene ruža: "Primamo narudžbe već danima, ne spavamo"

Za dan ljubavi cvjećari su odavno u pripremi. Najtraženije su crvene ruže, a dvostruko su skuplje u nabavi. U prodaji cijena će ovisiti o vrsti i kvaliteti.

"Koštat će 5 eura, ne možemo ići jače s cijenama gore, makar bi trebali jer je sve skuplje", rekla je cvjećarka Karolina. One u drugim bojama - kreću se od 3 do 4 eura.



Oko 80 posto se uvozi, najviše iz Nizozemske. U prvih 10 mjeseci prošle godine uvezli smo 997 tona - 22 posto više nego godinu prije. Vrijednost uvoza je više od 8 milijuna i 100 tisuća eura.

U znatno manjim količinama u Hrvatsku stižu i iz Italije, Indije, kao i Pakistana. Proizvode ih tek rijetki, domaći uzgajivači kažu - ima alternativa. Pitanje je troškova koji su itekako rasli.

Za iznenađenje, koliko god da košta - ipak se kupi.