Hoće li Plenković Penavi opet postati najbolji premijer? Od slugana preko mafije do pokojne babe

''Pozivam te na dvoboj kao muškarac muškarca'', poručio je šefu HDZ-a i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću samo koji dan prije parlamentarnih izbora čelnik Domovinskog pokreta (DP) i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Od muškarca do babe i natrag

Na njegov je račun, naime, iz usta gotovo dojučerašnjeg stranačkog kolege stigla salva svega samo ne epiteta pa je tako, između ostalog, rekao: ''Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara s lovom koju mu država svaki dan daje… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila.''

''To su kvarni ljudi. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nemojte biti zavarani, joj,to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati", upozoravao je Plenković na sastanku s kojega je javna postala snimka koja tajno nastala.

Hoće li i kako ili neće i zašto DP srušiti Plenkovićeve želje i namjere da ostane u Banskim dvorima, pitanje je na koje će još neko vrijeme trebati pričekati odgovor, ali bez onih koje je nazvao ''kvarnima i zlima'' teško će sastaviti novu Vladu.

Pročitajte i ovo Navodno tajno snimljeno Plenković snimljen kako vrijeđa Penavu i Most? "Moja baba pokojna bi tako mogla biti gradonačelnica Vukovara... Most - to su bolesnici"

Pročitajte i ovo Oglasio se i Grmoja Penava poručio Plenkoviću: ''Pozivam te na dvoboj kao muškarac muškarca''

Nekad mu je bio najbolji...

DP, stranka koja je uglavnom nastala iz desnog krila HDZ-a koje je bilo nezadovoljno aktualnim vodstvom, osvojila je 14 mandata - dva manje nego na parlamentarnim izborima 2020. HDZ sad ima 60 mandata - za trk na Pantovčak po mandat za sastavljanje nedovoljno.

Hoće li doći do rastave u samom DP-u, još je jedno od pitanja. Tim više jer taj pokret praktički od početka prate raskidi. Ljubav s Hrvatskim suverenistima nije bila dugog vijeka, a nakon ostavke Miroslava Škore i niza žestokih svađa otišla je i njegova sestra Vesna Vučemilović i kasnije iz DP-ova kluba još neki ljudi koji su se razmilili po drugim taborima.



Ivan Penava, koji je izgubio na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, a htio je biti zamjenik šefa stranke, postao je DP-ovac u svibnju 2020. s ostalim članovima Gradskog vijeća HDZ-a, taman uoči tadašnjih parlamentarnih izbora, a nakon što je i prije kritizirao Plenkovića i Vladu iako je ranije stranačkog šefa uzdizao govoreći: "Premijer Plenković je za mene dosad najbolji premijer i ima najbolju Vladu."

Pročitajte i ovo Najpoželjnija udavača Je li izgledan dogovor Domovinskog pokreta i HDZ-a? Jedni su promijenili retoriku, drugi poručuju: "Moguće je ako..."

Ivan, Andrej, Ivo, Franjo

Nije dugo trebalo pa da bivši šef postane jedno do glavnih strašila. ''Plenković nema dovoljno časti i poštenja da se ispriča u ime HDZ-a nakon odluke Vrhovnog suda u slučaju Fimi media. Nema dovoljno liderskih sposobnosti izaći pred narod, preuzeti odgovornost, rasteretiti poštene ljude i reći - pogriješili smo. Uzeli smo nešto što nam ne pripada, ispričavamo se u ime onih koji su to počinili. To nismo mi, ali naši članovi jesu, popravit ćemo se i idemo dalje nekim drugim smjerom. To bi napravio svaki lider i pošten čovjek'', kazao je, između ostalog, prije tri godine Penava.

Tvrdio je da je odlučio otići iz HDZ-a jer je ta stranka okrenula leđa Vukovaru i pregazila vrijednosti žrtava, a kao glavne razloge je navodio neprocesuiranje ratnih zločina i trgovinu HDZ-a i koalicijskih partnera - srpskom manjinom. Plenkovića je prozivao lošom kopijom Ive Sanadera i tvrdio da se poziva na Franju Tuđmana kad mu paše nasljeđe HDZ-a.

Pročitajte i ovo Ukazali na alternativu Penava predstavio nositelje lista DP-a pa se osvrnuo na inicijativu povratka Tita u Kumrovec: "Dobro mu je tamo gdje je"

DP je prije godinu s ostatkom oporbe tražio i Plenkovićev opoziv zbog afera Janaf, INA, SMS te zbog zatvaranja sisačke Rafinerije, kao i izostanka obnove i zdravstvene reforme.

"Svi ti ministri zbog kojih se pokretala interpelacija otišli su sa svoga mjesta, odnosno govorim o izuzetno visokom postotku onih koji su bili prisiljeni otići s dužnosti, i siguran sam da je to perspektiva i budućnost Andreja Plenkovića, koji je, sad je svima jasno, na čelu te strukture kao njezin šef. Šef je, inače, termin koji koriste sve mafijaške strukture, a očito je to tako prisutno i unutar komunikacije visokorangiranih dužnosnika HDZ-a. Ono što građani Republike Hrvatske trebaju znati i imati u glavi je žele li živjeti u ovakvoj državi i u ovakvom društvu te moraju shvatiti da koruptivno ozračje nije došlo samo po sebi'', govorio je Penava u Saboru.

Pročitajte i ovo Ništa od koalicije? Domovinski pokret predao kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića

Pročitajte i ovo Svađa se desnica HDZ se ruga Domovinskom zbog licemjerja: "Ne smeta ni to što je Milanović pokušavao spasiti udbaške zločince, ni to što je postavljao ćirilične ploče u Vukovar..."

Simpatija na lijevo skreće

Sve članove, simpatizere i glasače HDZ-a pozvao je prije par mjeseci da prestanu podržavati Plenkovićevu "kriminalnu i slugansku politiku": "Domovinski pokret može surađivati samo s ljudima čistih ruku, kakvih ima u svim strankama, pa naravno i u HDZ-u, ali na svakome je da sada napravi svoj izbor. Da bi Hrvatska ponovo bila zemlja sretnih ljudi, da bi ponovo bila i lijepa i naša, Plenković i njegova korumpirana klika, koja se lažno predstavlja kao HDZ, moraju otići."

"S ovako koruptivnim HDZ-om, koji zanemaruje da imamo demografsku katastrofu u Hrvatskoj, HDZ-om koji je obrisao hrvatsku granicu, za koju se ginulo, preko koje prelaze migranti kad se god sjete DP neće sklapati vlast'', poručio je nedavno Penava i ustvrdio da su čak i neki s ljevice bliži DP-u od Plenkovića: "Ima ljevičara koji vole Hrvatsku, koji osjećaju Hrvatsku, imaju drugi pogled na nju, ali oni su puno bliži meni i Domovinskom pokretu nego što je to Andrej Plenković, koji je slugan Bruxellesa."

Pročitajte i ovo Nakon Predsjedništva Plenković o Penavi: "To je maksimalna politizacija na rubu provokacije." Opleo je i po Milanoviću

Pročitajte i ovo zagađen medijski prostor VIDEO Plenković odgovorio Penavi: "Količina nebuloza koju oporba pušta u eter nije normalna. Dizati međunacionalne tenzije na takav način je krivo i nisko"

Samo koji tjedan kasnije DP se pohvalio da je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv Plenkovića zbog kršenja hrvatskih zakona, omogućavanja nezakonitog prelaska granice i ulaska u Hrvatsku brojnim migrantima te zbog ugroze nacionalne sigurnosti.

Ranije spomenuto osipanje DP-a Plenkoviću je često služilo da vrati lopticu Penavi pa je tako u Vukovaru kazao: "Treba naći balans između dostojanstvene zahvalnosti i nekakvog sitnog grickanja. Treba malo odrasti politički da bi se to moglo."



Tko će koga i koliko grickati i tko je onaj koji će morati svoje pregristi, saznat će se uskoro, ali po svemu dosad sudeći, odrastanja je u cijeloj priči najmanje.