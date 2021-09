Plenković je svečano otvorio 28. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, na kojem se do nedjelje, 5. rujna, predstavlja više od 300 izlagača iz Hrvatske i inozemstva, ali i odgovarao na pitanja novinara. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na svečanoj sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u povodu obilježavanja Dana županije u Tehnološko-inovacijskom centru.

Premijer je u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji gdje je kazao kako je dogovoreno pola milijarde kuna projekata u poljoprivredi.

Rekao je da je jučer održan veliki sastanak sa sektorom stočarstva kojem je odobreno 200.000 milijuna kuna za dobrobit životinja i 80 milijuna za korištenje stajskog gnoja.

"Vlada podržava poljoprivrednike i stočare na sve moguće načine", rekao je i dodao kako se posebna pažnja odnosi na sigurnost hrane i spomenuo kako je ove godine do sada povučeno više proizvoda nego cijele prošle godine što je dokaz da se kontrole provode.

Najavio je kako će se Vlada pobrinuti za razvoj života u ruralnim područjima te upozorio kako će klimatske promjene značajno promijeniti poljoprivredu u svijetu.

Vlada i ministarstvo će nastaviti ulagati sredstva u poljoprivredu, rekao je i otvorio Jesenski međunarodni bjelovarski sajam.

Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara o aktualnim temama.

Komentirao je prešutna prekoračenja i naveo kako će se to riješiti.

"Ići ćemo u dijalog s bankama, zamolio sam ministra Marića da taj sastanak bude organiziran u srijedu. HNB ima ključnu ulogu u nadzoru rada banaka. Shvatilo se kad su određeni ljudi počeli slati prigovore. Sad je to krenulo u eter malo u dramatičnom smislu, ali ćemo je riješiti", kazao je premijer.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda

Prokomentirao je izbor predsjednika Vrhovnog suda kao i hoće li HDZ podržati Radovana Dobronića, kandidata predsjednika Zorana Milanovića.

"Stav HDZ-a i ostalih je da vidimo opće obrazloženje o programima kandidata. Potom ćemo vidjeti i saslušanje kandidata pa ćemo donijeti odluke," odgovorio je.

Rekao je da je tu temu kratko prokomentirao s Milanovićem u Kninu.

"Moramo samo prvo vidjeti da mi nije čovjek rođak, pa da nije sukob interesa, mislim na Dobronića," ironično je dodao.

O cijepljenju

"Mi smo s naše strane ispunili sve ono što smo trebali učiniti"

Prokomentirao je tijek cijepljenja.

"Strategija prati logističku ispunjenu ulogu osiguravanja cjepiva za sve građane. Mi smo s naše strane ispunili sve ono što smo trebali učiniti", istaknuo je Plenković.

Poručio je da daje povjerenje znanstvenoj zajednici, a ne "nekom tko s interneta čita nečije stavove."

"Ne možemo zbog toga što smo osigurali sve da se zaštitimo, dopuštati sebi da vječno hrvatski ekonomsko-financijski način života držimo nekom ofsajdu", naglasio je.

Rekao je kako je poljoprivreda izrazito važna te da je to grana u koju ulažu puno i u koju će nastaviti ulagati.

"Bjelovar se razvija, ono što vidim da nam je bitno u razdoblju ove tri godine mandata je pokrenuti radove na dovršetku ove brze ceste između Farkaševca i Bjelovara i to vjerujem da ćemo i to vjerujem da ćemo omogućiti, ako se sve tehničke isprave ispune, do kraja ovoga mjeseca."

Odgovor Penavi

Odgovorio je i na prozivke gradonačelnika Vukovara Ivana Penave kako se Plenković dogovorio sa SDSS-om da prevare ljude u Vukovaru.

"Količina nebuloza koju oporbeni političari puštaju u eter je ispod razine normalnoga. Dakle imate popis stanovništva koji će se držati po zakonu, imate Državni zavod za statistiku koji to organizira, imate jedinice lokalne samouprave koje u tome sudjeluju. Dizati tu opet neku međunacionalnu tenziju na takav način je krivo, netočno, nisko, jednostavno bez veze," rekao je i nastavio:

"Ja odšutim 99 posto, ali baš kad me pitate onda moram nešto i reći. Jako je puno zagađivanja prostora medijsko-internetskog koji je u konačnici pa mogu slobodno reći jedan od razloga zašto ljudi vjeruju bilo čemu u vezi cijepljenja. Kontekst je takav".