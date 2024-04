Plenković izvrijeđao mostovce: ''To su luđaci, bolesnici! Raspudić je teški prevarant, izrod"

Nakon što su u nedjelju objavljeni dijelovi i transkripti potajice snimljena govora na kojima predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković vrijeđa članove Domovinskog pokreta i Mosta te napada medije, Plenković još šuti, a oglasio se HDZ na Facebooku. Tvrde da se radi o diverziji čiji je cilj da Penava pomogne dovesti Milanovićevu ljevicu na vlast.

Dok se čeka Plenkovićeva reakcija, oglasio se predsjednik Republike Zoran Milanović, a u međuvremenu je tjednik Nacional objavio dio audiosnimke u kojoj Plenković iznosi brojne uvrede na račun mostovaca, posebno Nikole Grmoje, Mostova kandidata za premijera, te Nina Raspudića.

Audiosnimka, čiji kompletan transkript donosi tiskano izdanje tjednika, traje pola sata, a Plenkovića je, piše Nacional, snimila osoba od povjerenja, aktivist i vjerojatno član HDZ-a kojem očito nije legao način na koji je Plenković govorio na zatvorenom sastanku s koordinatorima HDZ-ovih predizbornih aktivnosti u Zagrebu prošle subote.

Na snimci se čuje Plenković kako u više navrata koristi neprimjeren rječnik.

''Jambo mi je rekao - prijatelju, to ti je sekta"

''Grmoja… to je sve šuplja priča, to su prevaranti. Najbolji je bio Jambo, Jambo je meni još 2016. rekao: 'Slušaj, to ti je, prijatelju sekta. Sekta. Vjeruj meni.' Svaki put kad mi pošalje poruku, ja kažem: 'Imao si pravo!' Jer ih poznaje. Mi nismo dovoljno znali. Zato mi moramo ostvariti rezultat koji će nam omogućiti formiranje parlamentarne većine bez nenormalnih ucjenjivača. To je naš cilj", rekao je Plenković.

''Most ima samo jednu želju... To su bolesnici, svi su za institucionalnu pomoć... Raspudić je teški prevarant''

Dodao je da Most ima samo jednu želju: ''Oni se žele meni osvetiti što sam ih bacio kroz prozor, a svi su za institucionalnu pomoć. Devet zastupnika, prije su za Vrapče nego za Gornji grad. Nije to smiješno… To nisu normalni ljudi, to se vidi. Ja sam gledao te ljude na Vladi, jedna stvar koju sam rekao i tada, tad je i Vaso rekao, to su ti luđaci, nemoj s njima. Imao je pravo. Baš luđaci. Imao je potpuno pravo. Ja to nisam znao, ali sam relativno brzo shvatio o čemu se radi… To su bolesnici. Na njih nećemo računati.”

Plenković je izvrijeđao i Nina Raspudića: ''...Onaj Raspudić, isto teški prevarant… to je isto sramota. Znači, čovjek je izrod koji nema veze s nama, koji je ljevičar. Možda je neki rod, tazbina Draganu Čoviću, koji se od njega distancirao kad je čuo o čemu se radi. Oni lažu, mažu da su oni neka desna opcija. Ta desna opcija nema ništa, apsolutno ništa. Njima je cilj samo ideološki moratorij.''

''Mene je moja stranka poslala u šestu u jedinicu u kojoj se nalazi i Vrapče, tako da me Plenković ne treba tamo slati''

''Prepadnuti Andrej Plenković svjestan je toga da stvarno stanje na terenu ne odgovara plaćenim anketama, u panici poručuje HDZ-ovcima da smo mi mostovci za Vrapče. Mene je moja stranka poslala u šestu izbornu jedinicu, u kojoj se nalazi i Vrapče, tako da me Plenković ne treba tamo slati. U istoj izbornoj jedinici nalazi se još jedna institucija u koju će nakon izbora slobodne i neovisne institucije poslati Plenkovića. Tik-tak, Plenkoviću'', poručio je dan ranije Grmoja na društvenim mrežama.

''Hvala Plenkoviću na reklami u samom finišu kampanje!''

''Zgodno je kako Plenković opet ima krtice u vlastitim redovima jer je netko od njih ovo snimio i distribuirao. Umjesto suvislih argumenata kojima bi svoje uvjerio u slabost političkih protivnika, slušamo Plenkovićevo nepovezano baljezganje i tračanje. Mi smo tako 'bolesnici', 'luđaci', dakle izvan smo prostora razumskog, pa i ne zaslužujemo argumente", rekao je Raspudić za Nacional.

''Ispaliti da sam ljevičar je kao da nekoga tko godinama svakodnevno javno priprema i jede meso nazovete vegetarijancem'', dodao je, između ostalog Raspudić, kao i da je ''posebno zabavno da je Plenković razotkrio da i dalje redovito komunicira s Jambom, koji je nedavno osuđen na zatvorsku kaznu.''

''Ukratko, hvala mu na ovoj reklami u samom finišu kampanje'', zaključio je Raspudić.