HDZ se ruga Domovinskom zbog licemjerja: "Ne smeta ni to što je Milanović pokušavao spasiti udbaške zločince, ni to što je postavljao ćirilične ploče u Vukovar..."

HDZ se na društvenim mrežama obrušio na Domovinski pokret tj. na vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu zbog susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem. "Lijepo je bilo ove nedjelje pratiti izljeve nježnosti između Zorana "Lex Perković" Milanovića i "nepokolebljivih" DP-ovaca", napisali su u objavi.

Optužili su pripadnike stranke za licemjerje.

"Kad ih pohvali Titov gardist u ime čitave autoritarne i natražne ljevice, onda im više ne smeta ni to što je taj isti pokušavao spasiti udbaške zločince, ni to što je preko noći postavljao ćirilične ploče u Vukovar i tukao članove Penavine obitelji, ni to što je slao specijalce na hrvatske branitelje, ni to što je Domovinski rat nazivao "građanskim". Ne smeta im ni to što je jučer istodobno izrazio, blago rečeno, skepsu prema vraćanju vojne obuke", napisali su.

Tvrde HDZ-ovci da je to razlog zbog kojeg su saborski zastupnici stranke bili protiv imenovanja Ivana Turudića za šefa DORH-a.

"Sad je jasno zašto su DP-ovci, osim jedne časne iznimke, bili protiv Turudića. Koji je, među ostalim, našao hrabrosti da kao prvi sudac u Hrvatskoj rehabilitira blaženog kardinala Stepinca. DP-ovcima je glasovanje protiv naložio lik s Pantovčaka koji je u elitnoj jedinici JNA u Beogradu ušao u partiju i potom htio posvađati Hrvatsku s cijelim demokratskim i civiliziranim svijetom kako bi zaštitio nalogodavce najsvirepijih yugokomunističkih zločina u hrvatskom političkom iseljeništvu. Domovinski pokret sinonim za licemjerje! Neka budu onda frajeri i pridruže se prosvjedu Peđe Grbina i Sandre Benčić", zaključili su.