Plenković o Penavi: "To je maksimalna politizacija na rubu provokacije." Opleo je i po Milanoviću

"Nema nikakve potrebe da se cijene dižu. Hrvatska treba gledati trend daljnjeg smanjenja stope inflacije jer za to nema niti jednog utemeljenog razloga", rekao je premijer Andrej Plenković novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a. Time je odgovorio na novinarski upit je li utemeljena najava pekara da će poskupjeti pekarske proizvode.

Negirao je i da pekari imaju razloga za povećanje cijena pekarskih proizvoda, upozorivši i da u Hrvatskoj imamo neutemeljeno povećanje cijena već duže vrijeme.

Podsjetio je i kako je Vlada poduzimala mjere ograničavanja cijene energenata te donijela snažne pakete pomoći građanima, gospodarstvu i institucijama u vrijednosti od 7,2 milijardi eura. Upozorio je i da su neki neopravdano podizali cijene i u kontekstu zamjene kune eurom jer su mislili da je "takva situacija i da se može".

Plenković je izvijestio da su na širem Predsjedništvu HDZ-a izrazili zadovoljstvo daljnjim usporavanjem stope inflacije koja je u listopadu usporila na 5,8 posto, poručivši kako očekuju i daljnji nastavak tog trenda.

Naveo je i kako je Vladin paket mjera koji je donijet u rujnu zajedno s poduzetim mjerama te padom cijena hrane, pića, duhana te energenata rezultirao usporavanjem stope inflacije na mjesečnoj razini. "Očekujemo da se taj trend nastavi i dalje do kraja godine a još više u 2024.", istaknuo je.

Smatra da inflacija mora ići još dolje jer nema nikakvog razloga da bude viša.

Premijer je negativno odgovorio na novinarski upit stavlja li odluka Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu Hrvatsku u lošiji položaj o odnosu na bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića.

"Ne. Prije svega očekujem Državno odvjetništvo da komunicira jer nas ono tamo predstavlja", poručio je.

Podsjetio je kako se Agrokor 2017. počeo rušiti "kao kula od karata" te se "sručio u ruke" njegove prve vlade koja je zakonom omogućila da zaposlenici ostanu na svojim radnim mjestima, da dobavljači "ostanu na nogama", a OPG-ovci dobiju sve što im je Agrokor dugovao.

Također, kazao je, došlo je i do restrukturiranja te kompanije te ona sada funkcionira na tržišnim osnovama.

Istaknuo je i kako je tada Vlade spasila radna mjesta i spriječila "vezani lanac potencijalnih stečajeva" koji bi se dogodili u našoj ekonomiji. "To stvarno ne bi bilo dobro", istaknuo je.

Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u utorak je donio službenu odluku o nadležnosti u sporu koji su protiv hrvatske Vlade u Washingtonu pokrenule Adria Group B.V. i Adria Group Holding B.V., dvije nizozemske kompanije bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića.

Brani glasanje protiv rezolucije UN-a o Gazi

Plenković je branio u četvrtak odluku da Hrvatska glasa protiv rezolucije UN-a o sukobu u Gazi, jer dokument nije osudio teroristički napad Hamasa na Izrael.

Opća skupština UN-a usvojila je u petak rezoluciju kojom se poziva na "trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje" u Gazi, ali se izrijekom ne spominje Hamas. Protiv rezolucije glasalo je 14 zemalja, uključujući Hrvatsku.

"Nedostaje najbitnija stvar, nedostaje osuda terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. listopada. Prave se svi nevješti da eto tu postoji neko nasilje koje ćemo nekom apstraktnom formulacijom osuditi, a nećemo reći tko je tu koga napao, kada i zašto", rekao je Plenković novinarima.

"Za nas, zemlju koja je bila žrtva agresije, to bi vam bilo otprilike kao: nešto se dogodilo u Hrvatskoj, evo recimo s Vukovarom, tu je bio neki sukob, otprilike", rekao je nakon sastanka predsjedništva HDZ-a.

Premijer smatra da je odluka Hrvatske da glasa protiv "ispravna i principijelna" i podsjeća da je rezolucija neobvezujuća.

Dodao je da su za Hrvatsku važni zaključci Europskog vijeća u kojima se osuđuje napad Hamasa, podržava pravo Izraela na samoobranu uz poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava te poziva na humanitarne koridore i pauze.

Predsjednik Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak da je Hrvatska trebala biti suzdržana i da nije bio konzultiran o tome kako će Hrvatska glasati.

Plenković je uzvratio da se ni Milanović nije konzultirao "kad je zauzimao proruska, a anti-EU i anti-NATO stajališta, kad je Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta nazivao svinjarom, kad je htio blokirati članstvo Švedske i Finske u NATO-u".

O Penavi: Maksimalna politizacija na rubu provokacije

Plenković je u četvrtak ocijenio da su stavovi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave oko Kolone sjećanja maksimalna politizacija na rubu provokacije sa željom nekog incidenta, poručivši kako nije prihvatljivo raditi selekciju tko može, a tko ne može doći.

Plenković je nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a rekao novinarima da nema skoro nikoga u javnosti tko je podržao Penavine inicijative i plakat za Dan sjećanja u Vukovaru.

Priznao je i kako mu je posebno zasmetalo što Penava optužuje ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, koji je učinio velike napore, da je sada ukrao Kolonu u Vukovaru, a nije lani ili prije.

"Jedna bespredmetna teza koja sintetizira politiku njega i cijele te stranke (Domovinski pokret), a to je maksimalna politizacija na rubu provokacije sa željom za nekim incidentom. To jedino tako doživljavam jer Vukovar je grad prema kojem osjećaj imaju svi Hrvati", naveo je Plenković.

Raditi neku selekciju na način kako bi Penava htio - tko će doći, tko ne može, a tko može doći, tko je dobrodošao, a tko nije - jednostavno ne može proći i to nije niti na bilo koji način prihvatljivo, dodao je.

Sutra se održava sjednica Vijeća za domovinski pijetet u povodu pripreme obilježavanja Dana sjećanja, na koju je Penava rekao da neće doći, a Plenković je ocijenio kako to pokazuje o kakvom stavu se radi.

Govoreći o postrojbama HOS-a, za koje je Penava rekao kako mnogima smetaju, Plenković je podsjetio kako su uvrštene u zakon još 2017. kao jedna od postrojbi koja je sudjelovala u Domovinskom ratu i branila Hrvatsku, dodavši kako su oni stalno u Vukovaru.

"Tu nema nikakvih dilema. Ovo je sve na neki način uvjetovano politizacijom s pogledom na izbore iduće godine i nešto što je nažalost očekivano, ali u potpunosti nepotrebno, neprihvatljivo, neprimjereno", naveo je premijer.

Također je dodao je i da ako netko koristi Jean-Michellea Nicoliera u političke svrhe, to je onda Domovinski pokret.

Upitan mogu li se dogoditi dvije kolone ako dođe do toga da će Penava ustrajati na svojoj viziji nakon što Vijeće izađe sa svojim vizijama obilježavanja, Plenković je rekao kako bi dvije kolone bile sramota za žrtvu hrvatskih branitelja i Hrvatsku, a ne bi bilo dobro ni za Vukovar.

"Ne vidim zašto bi se to dogodilo, onaj koji to bude pokrenuo i inicirao takvu jednu situaciju, ako je bude, snosit će za to političku odgovornost", poručio je.