Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava bio je u Vladi na razgovoru s premijerom Andrejem Plenkovićem. ''Ovo nije prosvjed protiv premijera'', rekao je Penava nakon sastanka.

"Došao sam na razgovor s premijerom Plenkovićem vezano za problematiku koja je aktualna u medijima. Razgovarali smo o problematici svatko iz svog kuta. Naravno da ima tu istine na obje strane, naravno da je tema prebitna i preosjetljiva. Naravno da ima pokušaja svih mogućih aktera koji pokušavaju iskoristiti temu na ovaj ili onaj način, ponižavajući žrtvu po tko zna koji put. I to je bila tema ovog sastanka, gdje sam ja došao i kao član HDZ-a i gradonačelnik Vukovara predsjedniku HDZ-a i Vlade pokušavajući iskomunicirati poruku premijeru - ovo nije prosvjed protiv HDZ-a, protiv premijera Andreja Plenkovića, njemu je jedino cilj pronalazak zločinaca odgovornih za egzekuciju u gradu Vukovaru i širom RH. Svako iskorištavanje ove prigode za svoje ciljeve vrlo je degutantno i na neki način predstavlja ponovno pucanj i na Vukovar i na žrtve", rekao je Penava, prenosi N1.

"Premijer Plenković je za mene dosad najbolji premijer i ima najbolju Vladu. Jesam li ja njega uspio uvjeriti u to da ovo nije kontra njega, to je manje važno. Važno je da ima širinu i mislim da je shvatio kontekst priče", rekao je Ivan Penava i dodao: "Ovo nije udar na premijera i Vladu, pa to je moja Vlada, moj premijer i na kraju krajeva premijer svih nas."

Istaknuo je da je koincidencija da se prosvjed događa isti dan kad i Sportske igre HVIDRA-e.

Premijer Andrej Plenković rekao je jučer u Puli da gradonačelnik Vukovara Ivan Penava prosvjedom samo daje povod onima koji žele rušiti njegovu Vladu.