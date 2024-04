Procurila tajna snimka na kojoj Plenković vrijeđa Penavu: "Moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara"

U svom šokantnom govoru, kakav dosad od njega javnost nije imala prilike čuti, premijer Andreja Plenković obrušio se na predsjednika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu.

"Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila. To su kvarni ljudi. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati", čuje se na audio snimki koja je navodno nastala prošle subote prijepodne, a koju je objavio Nacional.

Kako navodi tjednik, govor je tajno snimio član HDZ-a, a potom ga dostavio Nacionalu. Kompletnu polusatnu snimku Plenkovićeva monologa čiji je dio objavljen u nedjelju, Nacional će objaviti u ponedjeljak.