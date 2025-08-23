Gradonačelnik o incidentu koji je izazvao burne reakcije: "Ako je istina što sam čuo..."

Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić i zadarski župan Josip Bilaver komentirali su incident u Benkovcu koji je izbio zbog festivala Nosi se, a na kojem je napadnuta novinarka Melita Vrsaljko.

Dalmatinski portal piše da je Bulić rekao da još nije upoznat sa svim detaljima i da ne bi izlijetao s ranim osudama, ali i da, ako je istina to što se govori da promoviraju na festivalu – onda mu tu nije ni mjesto.

"Nisam za zabrane, ali nisam za to da se ponižavaju branitelji. I ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac, borili su se s nama za slobodu i Srbi i sve nacionalne manjine. Ali, da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje - ne podržavam. Pozivam organizatore da obiđu stratišta, nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati - govori", rekao je Bulić i dodao da takav stav treba razlikovati od cenzure.

"Ako se radi o tome što sam čuo da promoviraju, otvoreno kažem da ih nećemo više financirati. Ovdje da se promovira neko bratstvo i jedinstvo, nakon tragedije koju smo proživjeli? Da stvaramo opet takvu novu povijest i iste probleme? Pa tko je tu lud?", kazao je.

Rekao je i da nitko normalan ne podržava rat i povukao paralelu s Rusijom i Ukrajinom.

"Ali, ako ga psuju napominje da se treba razlikovati obrambeni koji je vodila Hrvatska i osvajački. Je li isti rat koji vode Rusi i Ukrajinci? Borio sam i ne mrzim nikoga, ali daleko im kuća od moje", rekao je Bulić.

Zadarski župan Josip Bilaver rekao je apsolutno za slobodu govora i protiv bilo kakvih zabrana, te da su se za to borili i branitelji.

"Podržavam i mirni, prijavljeni braniteljski prosvjed. Jako je važno da očuvamo pijetet prema braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Protiv sam relativizacije njihove uloge branitelja i protiv vrijeđanja njihovih osjećaja. Oni su ti kojima dugujemo slobodnu, neovisnu i prosperitetnu Hrvatsku", rekao je Bilaver.

Dodao je i da istodobno postoje i druge teme koje su u Zadarskoj županiji važne, kao što su povećanje broja zaposlenih, rast plaća, dostupna socijalna i zdravstvena skrb, početak obnove Doma zdravlja u Benkovcu i željezničke pruge od Knina do Zadra preko Benkovca.

"Upravo na tim projektima ćemo inzistirati, jer oni donose stvarnu korist našim građanima, a to podržavaju i naši branitelji i građani. Svi akteri u društvu bi trebali spustiti tenzije i pomoći uklanjanju podjela u društvu", rekao je zadarski župan.