"Posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce": Pljušte osude incidenta u Benkovcu

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u subotu je rekla da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv i da svako takvo ponašanje najoštrije osuđuje, a vezano za sinoćni događaj u Benkovcu kada je zbog negodovanja skupine branitelja otkazano otvaranje Festivala 'Nosi se'.

"Sa žaljenjem i zabrinutošću pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Benkovcu", priopćila je Obuljen Koržinek.

Rekla je da svaki umjetnik, novinar i drugi građanin Hrvatske ima pravo svoje stavove slobodno javno iznositi što je zajamčeno hrvatskim zakonima.

"Svako takvo ponašanje najoštrije osuđujem"

"Bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje nije prihvatljiv i svako takvo ponašanje najoštrije osuđujem", rekla je Obuljen Koržibek



Festival 'Nosi se', kako je rekla organizatorica festivala, Melita Vrsaljko, bavi se temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren u Benkovcu predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića iz Bosne i Hrcegovine.

Organizatorica festivala Vrsaljko objavila je sinoć na svom Facebook profilu da je radi skupine branitelja koji prosvjeduju zbog Nosi se festivala otkazana predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice u Benkovcu. U Policijskoj upravi zadarskoj Hini su ranije danas potvrdili da se još uvijek utvrđuju činjenice te da će javnost o svemu biti obaviještena tijekom dana.

Ministrica kulture u priopćenju je navela da u kontekstu jučerašnjeg događaja, a reagirajući isključivo na temelju medijskih objava, osuđuje prekidanje jedne kulturne manifestacije koja se odvija već nekoliko godina i koja je sufinancirana javnim sredstvima grada, županije, Ministarstva kulture i medija i drugih.

"Nadam se da se ovakva situacije neće ponoviti"

"Izražavam solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom s nadom da se ovakva situacija neće ponoviti ni u Benkovcu niti bilo gdje drugdje u Hrvatskoj", poručila je Obuljen Koržinek.



Dodala je da je u demokratskom društvu, legitimno izražavati neslaganje s drugačijim stavovima ili svjetonazorima, legitimno je ulaziti u polemike, izražavati i javno protivljenje, no da je neprihvatljivo prijetiti ili ugrožavati sigurnost bilo kojeg sudionika bilo kojeg kulturnog ili drugog javnog događanja.

Možemo: "Posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce"

Iz platforme Možemo incident su osudili i nazvali ga "posljedicom Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce".

"Ovo je još jedna posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce – nasilje se iz simboličkog prebacuje u fizički prostor i manifestira u napadima na kulturne manifestacije. Upozoravali smo i upozoravamo da se uporno promoviranje ustaških simbola mržnje koje gledamo u Hrvatskoj sve češće prelijeva u zabrane, hajke i fizičko nasilje na ulicama", poručili su.

"Sramotno je da policija okreće glavu umjesto da osigura da se predstava održi. Ako policija nije u stanju osigurati sigurno održavanje priredbe zbog prijetnji nasiljem i povlači se pred nasilnicima, onda tu nestaje država, a rulja postaje vlast."

Vlada, Ministarstvo kulture, MUP i Ministarstvo branitelja, navode iz Možemo, moraju reagirati.

"Situacije u kojoj pojedinci, grupe ili udruge koje su predstavljaju kao braniteljske preuzimaju ulogu cenzora kulturno-umjetničkih programa i sudaca prihvatljivosti javnih manifestacija korak su prema totalitarizmu i poništenju demokracije. Fizičke prijetnje, netolerancija i linč sugrađana i umjetnika u ime branitelja neprihvatljive su i zahtijevamo da ih sve institucije vlasti osude. Upravo su predstavnici tih institucija ti koji su tolerirali, ako ne i potaknuli, skretanje Hrvatske s puta ustavne republike."

SDP: "Riječ je o očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti"

Incident su najoštrije osudili iz SDP-a.

"Benkovački festival posvećen promociji nenasilja i solidarnosti dobio je podršku Ministarstva kulture, dok Ministarstvo branitelja i HDZ-ov ministar Medved o nasilju – šute. Riječ je o očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti: dok jedna institucija potpisuje podršku kulturi mira i solidarnosti, druga prešutno tolerira njezino nasilno gušenje", poručili su.

Pitaju se kome smeta nenasilje i zajedništvo.

"Posljednjih mjeseci u Hrvatskoj svjedočimo radikalizaciji diskursa o Domovinskom ratu, podržanoj od strane državnog vrha, koji legitimira napade na one koji u Hrvatskoj promiču mir, solidarnost, zajedništvo i nenasilje. Šutnja vlasti dovela je hrvatsko društvo do točke usijanja: atmosfera podjela i nasilja prelila se čak i u hrvatski Sabor, gdje smo svjedočili izgovaranju ustaškog pozdrava bez sankcija, što se prelilo u javni prostor, uključujući i Benkovac", navode u priopćenju.

Nastavi li državni vrh šutjeti, toga će, navode, neupitno biti još. SDP će, poručuju, uvijek stajati uz građane koji grade društvo dijaloga, a ne mržnje i podjela.

"I uz našu hrabru braniteljsku populaciju koja, u suštini, ne podržava ovakve izdvojene incidente, ali čiji se glas ne čuje zbog buke radikalnijih grupa. Od državnog vrha i Ministarstva branitelja očekujemo reakciju na ovaj nemili događaj, jer sve drugo značilo bi njihovu podršku podjelama i nasilju u Hrvatskoj", stoji u priopćenju koje potpisuje Vinko Kovačić, pukovnik u miru, predsjednik Savjeta za ratne veterane SDP-a Hrvatske.

HSLS: "Direktno gaženje ustavnih vrednota"

"HSLS izražava duboku zabrinutost ponašanjima kojima se direktno gaze ustavne vrednote demokratske i slobodne Republike Hrvatske koje su izborene i za što su izgubljeni životi mnogih iskrenih domoljuba", stoji u priopćenju koje poptisuje čelnik stranke Dario Hrebak.

"Nasilje u javnom prostoru jer nekoga smeta nečiji stav ili uvjerenje, sprječavanje slobodnog izražavanja, dijametralno su suprotni onome što je danas Hrvatska – slobodna i demokratska, neovisna država. Isto tako, uzimanje zakona u svoje ruke i proizvoljno određivanje tko što smije, ponašanja su koja i kao stranka i kao građani Republike Hrvatske oštro osuđujemo", naveli su.