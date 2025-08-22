Branitelji u Benkovcu napali novinarku: Što je za to vrijeme radila policija?

U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza trebao održati festival Nosi se u Benkovcu, koji je, kako su organizatori opisali, trebao biti "posveta empatiji i miru u atmosferi ratnog klatna."

No čini se da se "ratno klatno" aktiviralo baš uoči početka festivala u petak ne bi li nekako spriječilo njegovo održavanje. Skupina veterana potpomognutih članovima zadarske ispostave Torcide, promarširali su mjestom i utjerali strah u kosti organizatorima i izvođačima festivala.

Uz pjevanje domoljubnih pjesama, uzvikivalo se i ustaški pozdrav, a došlo je i do napada na novinarku i organizatoricu festivala Melitu Vrsaljko.

"Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel. Tijekom marša pjevali su pjesme i stalno vikali “Za dom spremni”. Zvali smo policiju, ali nije reagirala, iako su bili prisutni tamo. Nisu mogli obuzdati te ljude. Sve je bilo kaotično. Posjetitelji su napustili od straha festival jer policija nije mogla zaustaviti te ljude. Uz to, rekli su mi da napustim (moj) grad jer ne mogu garantirati moju sigurnost. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu”, izjavila je za 24 sata Vrsaljko.

Skupina branitelja koja je verbalno i fizički napala novinarku Foto: Facebook

U jednoj od snimki može se čuti i što su sve brojčano i fizički nadmoćni muškarci uputili novinarki, a neke od tih izjava su:

"Ja ću je razbit."

"Krava provocira."

"Otkud ti pravo da nas snimaš?!"

"Benkovac je danas hrvatski!"

"Neka je policija legitimira."

"Pošaljite nekoga da je ne bi neko ovdje udario."

"Mr'š!"

"Ti si nitko i ništa!"

"Kurvetino, kurvo."

"Slobodno napiši, sve je ovo za dom spremni."

"Pod auto!"

"Kujo!"

Posjetitelji festivala uplašili su se za svoju sigurnost, a i sami umjetnici odustali su od izvedbe svoje predstave.

"Ljudi su strahovali da će doći do masovne tučnjave, jako puno od tih ljudi su bili pijani. Ovo je zaista strašno. Pa gdje mi to živimo? Ovo više nije normalno, postali smo zemlja slučaj s ovim ustašlukom", rekli su neki od svjedoka.

Što je radila policija?

Zašto policija nije postupala, odnosno poduzela potrebne mjere da zaštite novinarku i orgaizatoricu festivala Melitu Vrsaljko, a ni normalno odvijanje festivala, pitanja su na koja čekamo odgovor policije kojoj smo uputili upit.

Bit će važno čuti i što o svemu kažu i u DORH-u te premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, kao i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Inače, protiv osobe koja je lani napala Vrsaljko i dalje nije podignuta optužnica premda je napad na novinara dok radi svoj posao napad na službenu osobu - kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Vrsaljko je prošle godine dva puta napadnuta zbog izvještavanja o zaštiti okoliša - u srpnju prošle godine nju i kamermana napao je muškarac kod ilegalnog odlagališta otpada kod Zadra, a dan kasnije i njegova kći u novinarkinu domu. Također, poznat je i slučaj zabrane održavanja javne tribine u Nadinu jer je Vrsaljko optužena za širenje negativne atmosfere u Benkovcu i širenje netrpeljivosti prema braniteljskoj populaciji.

Promicanje nenasilja, solidarnosti i pluralizma

Festival Nosi se trebao održati od 22. do 29. kolovoza u Benkovcu, a program je usmjeren na dekonstrukciju rata i nasilja te promicanje nenasilja, solidarnosti i pluralizma kroz izvedbena djela i razgovore u formi Diskurzivnog releja.

Festival je trebao biti otvoren u petak navečer programom Lakrdija i psovanje rata, nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, bosanskohercegovačkog glazbenika.

Svi programi za publiku su besplatni. Izvedbe su po planu trebale biti na platou iza Gradske knjižnice, osim Avdićeva nastupa na terasi picerije Pape.

Festival organizira umjetnička organizacija Teatro VeRRdi iz Zadra u suradnji s udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.