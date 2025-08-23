Glumica o kaosu u Benkovcu: “Vikali su mi da sam kur*etina i greška prirode”

Glumica Maruška Aras oglasila se o incidentu u Benkovcu zbog kojeg je otkazana predstava u sklopu Festivala Nosi se, čija je organizatorica Melita Vrsaljko verbalno napadnuta, o čemu se i oglasila na Facebooku.

Zbog postupanja policije, glavni ravnatelj poslao je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku kako bi utvrdio je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke.

"Čovjek ne može biti apolitičan"

"Ne mogu prešutjeti odgovor na izjavu da glumac po profesiji mora biti apolitičan. Nije sad važno tko je ni kad to rekao ali duboko mislim i osjećam da pogotovo danas čovjek ne može biti apolitičan. Prije svega, nemoguće je u ovoj atmosferi biti apolitičan jer je sve oko nas politika, a stvari koje se događaju oko nas su strašne i u to treba pogledati i treba reagirati", poručila je Aras.

Otkazana predstava, poručila je, ne propagira nikakvu ideologiju, već je riječ o "benignoj, zabavnoj, sajmenoj predstavi".

"Nadali smo se da će možda tu predstavu pogledati i neki ljudi koji se na prvi pogled protive ideji festivala, odnosno ne razumiju je jer sve što imalo odskače od njihovog normalnog odmah vide kao neprijatelja. Zabavili bi se i bilo bi im dobro, sigurna sam, a to bi možda pokrenulo i dijalog i otvorilo mogućnost za stiskanje ruke mira. Međutim, do toga nije došlo i žao mi je što su moji kolege dovedeni u neugodnu situaciju i što smo morali otkazati predstavu", navela je glumica.

Nije im, poručuje, ni na kraj pameti bilo da bi se tako nešto moglo dogoditi.

"Kako da se čovjek bori protiv zla ako nije naivan?"

"I mi zbog toga možda jesmo naivni, ali kako da se čovjek bori protiv zla ako nije naivan? Da nije bilo naivnih koji su mislili da mogu nešto postići svojim djelovanjem ne bi se nijedan rat završio, ne bi ni ja danas imala pravo glasa. Ja tako naivna jučer možda i ne bi bila otkazala predstavu, da sam bila sama u tome. Ja bi lajala preko njih, već tjednima ionako govorim da se osjećam kao chihuahua u ovom svijetu", navela je u objavi na Facebooku.

Poručuje da je dobro da su je otkazali na vrijeme "jer se ipak ispostavilo da bi bilo sr*nja".

"A dobro je i možda da se sve odvilo tako kako se odvilo. Stvari će kad tad morati eskalirati, nisam baš sigurna da možemo proći bez toga, a možda je onda bolje da erupcija krene čim prije pa da se čim prije i završi", smatra glumica.

"Svašta sam snimila jučer, dok su meni vikali da sam kur*etina i greška prirode, a Meliti da je treba bacit pod auto jer je provokatorica, dok nas brižnih tridesetak policajaca kao štiti, ali se paralelno i grle sa ekipom koja preko njih nama gromoglasno viče 'Za dom spremni'. Provokacije su očito nužne da stvari isplivaju na površinu. Kod nas to malo sporije ide, svašta je na površini i smrdi već dugo, ali mi eto začepljenog nosa s rozim naočalama plivamo u tim gov*ima", poručila je Aras i zahvalila svima na porukama i podršci.