Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OTKAZANA PREDSTAVA

Glumica o kaosu u Benkovcu: “Vikali su mi da sam kur*etina i greška prirode”

Piše I. B., 23. kolovoza 2025. @ 14:19 komentari
Maruška Aras i incident u Benkovcu
Maruška Aras i incident u Benkovcu Foto: Cropix/Jure Miskovic/Screenshot/Facebook, Melita Vrsaljko
Nakon incidenta u Benkovcu, oglasila se glumica Maruška Aras te opisala uvrede i prijetnje.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Nevjerojatno otkriće

    Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
  2. Ilustracija
    TEŠKA NESREĆA

    Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
  3. Ilustracija; Pogrebno poduzeće
    Nije prvi slučaj

    Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Glumica Maruška Aras o incidentu u Benkovcu
OTKAZANA PREDSTAVA
Glumica o kaosu u Benkovcu: “Vikali su mi da sam kur*etina i greška prirode”
Reakcije na incident u Benkovcu
JAVILA SE I MINISTRICA
"Posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce": Pljušte osude incidenta u Benkovcu
Vlada RH: Odajemo počast žrtvama i osuđujemo zločine svih totalitarnih režima
EUROPSKI DAN SJEĆANJA
Vlada RH: Odajemo počast žrtvama i osuđujemo zločine svih totalitarnih režima
Talijanska veleposlanica u Parizu pozvana na razgovor zbog kritika Emmanuela Macrona
ups!
Talijanska veleposlanica u Parizu pozvana na razgovor zbog kritika upućenih Macronu
Dvojica muškaraca ozlijeđena u napadu u Zagrebu
U CENTRU GRADA
Dvojica muškaraca pretučena u Zagrebu: "Uletjeli su u kafić i krenuli udarati. Imali su maske i palice"
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
Užas u pogrebnoj službi u Coloradu: Inspektori pronašli 20 raspadajućih tijela
Nije prvi slučaj
Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
Autobus s turistima iz Indije, Kine i Filipina prevrnuo se kod Buffala – spašavanje još traje
Strašna nesreća u SAD-u
Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih
Prekinut festival u Benkovcu: veterani i navijači marširali uz ustaške povike, napadnuta novinarka
"Ja ću je razbit"
Branitelji u Benkovcu napali novinarku: Što je za to vrijeme radila policija?
U grad stiže 150 tisuća tona otpadne troske, pokrenuta peticija: "Imamo zeleni brijeg, ne treba nam Crno brdo"
Pitanje sigurnosti
U grad stiže 150.000 tona otpadne troske, građani bijesni: "Imamo zeleni brijeg, ne treba nam Crno brdo"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
Užas u pogrebnoj službi u Coloradu: Inspektori pronašli 20 raspadajućih tijela
Nije prvi slučaj
Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
show
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
zabava
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Ups!
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Od rujna
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
sport
Milan Badelj se vratio u Dinamo
BOBAN GA JE HTIO
Dinamo doveo viceprvaka svijeta s Hrvatskom! Vratio se na Maksimir
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
NEVJEROJATNO!
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
Transferi: Edgar Gonzalez iz Almerije dolazi u Hajduk
Kritične pozicije
Vučević i Rakitić završili još jedan veliki posao: U Hajduk dolazi i stoper iz Španjolske!
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
LEYLA
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Korisne ideje
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
spas u zadnji čas
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Horoskopski znak koji će imati najbolju jesen 2025.
SLIJEDI IDILA
Blago vam se! Jedan horoskopski znak imat će jesen punu razloga za slavlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
sve
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene