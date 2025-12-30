Rastu napetosti! Vojna sila ispalila rakete prema susjedima u dosad najvećoj vojnoj vježbi

Kina je u utorak ispalila rakete prema Tajvanu i rasporedila nove amfibijske jurišne brodove uz bombardere i ratne brodove kako bi okružila otok drugog dana svojih najopsežnijih ratnih vježbi usmjerenih na uvježbavanje blokade.

Zapovjedništvo istočnog ratišta priopćilo je da će se bojeva gađanja odvijati do 18 sati po lokalnom vremenu u moru i zračnom prostoru pet lokacija oko Tajvana i uz kinesku obalu, dok će jedinice mornarice i zrakoplovstva uvježbavati napade na pomorske i zračne ciljeve, kao i protupodmorničke operacije sjeverno i južno od demokratski upravljanog otoka.

Vježbe pod nazivom "Misija pravde 2025." započele su 11 dana nakon što su Sjedinjene Države najavile rekordni paket naoružanja Tajvanu od 11,1 milijardi dolara i najveće su vježbe Pekinga do sada u blizini otoka, nakon što je kineska Uprava za pomorsku sigurnost u ponedjeljak dodala dvije dodatne zone bojevog gađanja.

Peking se uvježbava za napade na kopnene ciljeve

Visoki tajvanski sigurnosni dužnosnik rekao je za Reuters da Taipei prati hoće li u ovom šestom velikom krugu ratnih vježbi od 2022., kada je tadašnja predsjednica Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi posjetila otok, Kina ispaljivati ​​projektile iznad Tajvana, kao što je to učinila tada.

Peking također izgleda koristi vježbe za uvježbavanje napada na kopnene ciljeve poput američkog raketnog sustava HIMARS, mobilnog topničkog sustava dometa od oko 300 km koji bi mogao pogoditi obalne ciljeve na jugu Kine, rekao je izvor.

Tajvanski predsjednik Lai Ching-te rekao je u objavi na Facebooku da su kineske vježbe "nedosljedne ponašanju koje se očekuje od odgovorne velike sile". Trupe na prvoj crti spremne su braniti otok, ali Taipei nastoji ne eskalirati situaciju, dodao je.

Ministarstvo obrane Tajvana potvrdilo je da je u utorak ujutro sjeverno od otoka Kina održala vježbe bojevog gađanja, a krhotine su ušle u tajvansku zonu, definiranu kao 24 nautičke milje od obale. Reuters nije zasad mogao provjeriti je li Kina lansirala rakete i u drugim zonama koje je označila za vježbe.

Tajvan se nalazi uz ključne komercijalne brodske i zrakoplovne rute, s oko 2,45 bilijuna dolara trgovine koja se svake godine kreće kroz Tajvanski tjesnac, a zračnim prostorom iznad otoka prolaze koridori između Kine, drugog najvećeg svjetskog gospodarstva, i brzorastućih tržišta istočne i jugoistočne Azije.

Eskalirala retorika o teritorijalnim zahtjevima

Iako je 11 od 14 zrakoplovnih ruta iznad Tajvana pogođeno vježbama, prema tajvanskoj Upravi za civilno zrakoplovstvo poremećaji u međunarodnim letovima čine se minimalnima. Li Hanming, američki zrakoplovni analitičar, rekao je da komercijalni prijevoznici intenzivno koriste dva zračna koridora koji idu prema sjeveroistoku otoka i Japanu.

Četrnaest kineskih brodova obalne straže nastavilo je ploviti oko tajvanske zone u utorak, od kojih su se neki približili tajvanskim brodovima, rekao je dužnosnik tajvanske obalne straže za Reuters.

"Usvojili smo paralelni pristup navigacije jedan na jedan, blisko prateći međusobne rute", rekao je dužnosnik, dodajući da je Tajvan također koristio "tehnike stvaranja valova i manevriranja" kako bi prisilio kineske brodove na povlačenje.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je 130 kineskih vojnih zrakoplova i 22 broda mornarice i obalne straže djelovalo oko otoka u 24 sata do 6 sati ujutro.

Peking je eskalirao svoju retoriku o teritorijalnim zahtjevima prema Tajvanu nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi prošlog mjeseca sugerirala da bi hipotetski kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Tokija.

Kineski državni mediji u utorak su nastavili objavljivati ​​propagandne poruke, nakon što je kineska vojska u ponedjeljak objavila video generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje automatizirane humanoidne robote, mikrodronove i naoružane robotske pse koji napadaju Tajvan.

Kineski mediji također su objavili karte koje ilustriraju okruženje otoka tijekom vježbi i određenu zonu bojevog gađanja. Tajvansko ministarstvo obrane izjavilo je da se od sedam zona koje su kineske vlasti označile za vježbe bojevog gađanja, pet preklapa s tajvanskim teritorijalnim vodama, definiranim kao 12 nautičkih milja od njegove obale.

Kineska vojska objavila je da je u utorak rasporedila razarače, bombardere i druge jedinice za vježbu napada s mora, protuzračne obrane i protupodmorničkih operacija. Vježbe bi trebale "testirati sposobnost pomorskih i zračnih snaga da koordiniraju akciju za integrirano zadržavanje i kontrolu".