Država uvodi program priuštivog stanovanja: Najam 60 m² u Zagrebu za 450 eura mjesečno

Visoke cijene stanovanja sve češće su predmet rasprava, a država donosi novu mjeru pomoći.

"Dok ovaj plan donosimo, trgovačko društvo Državne nekretnine uređuju ubrzano prazne stanove kako bismo mogli realizirati naš program priuštivo stanovanje", izjavio je Branko Bačić, ministar graditeljstva.

Branko Bačić, ministar graditeljstva Foto: DNEVNIK.hr



Program je upućen u javno savjetovanje, a provodit će ga agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Stan je moguće u najam dati na minimalno 3 godine, a ugovor koji najmodavac potpisuje jamči sljedeće.

Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Foto: DNEVNIK.hr

"APN isplaćuje u dvije rate, 60% odmah i 40% na pola perioda ovisno o tome na koliko je stan dat u najam. Vlasnik nakon toga nema nikakav odnos sa najmoprimcem, sve pravne konsekvence preuzima APN", objasnio je Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

No, što ovaj program donosi najmoprimcu. Ako za primjer uzmemo četveročlanu obitelj u Zagrebu s mjesečnim prihodima od 2.000 eura i stanom površine 60 metara četvornih – medijalna najamnina iznosila bi 11 eura po kvadratu ili 660 eura na mjesec. Tih 660 eura umanjit će se za režijske troškove od 150 eura, što na kraju iznosi 450 eura na mjesec.

Priuštivo stanovanje - 4 Foto: DNEVNIK.hr



"Provedbene mjere koje će uslijediti nakon javne rasprave ako one budu dobre onda očekujemo veći broj stanova na tržištu koji u ovom trenutku nisu. To bi moglo dovesti do stabilizacije cijena na tržištu najma. Trenutno za stan od 60 kvadrata treba izdvojiti između 700 i 800 eura u ovom trenutku", kaže Jelena, agentica za nekretnine.

Prijaviti se mogu svi, ali više je faktora koji će vas na listi pomicati niže ili više. U obzir se uzima bračno stanje, zaposlenost, prihodi, broj djece, razina obrazovanja, invaliditet. Na stranici e-savjetovanja već su vidljivi komentari građana, a najveći broj odnosi se na uvjet da ako želite na ovaj način iznajmiti nekretninu, ona mora biti izvan uporabe minimalno dvije godine. Zašto je to tako pojašnjava državni tajnik Željko Uhlir.

Priuštivo stanovanje - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi s ovim programom ne želimo poremetiti odnose na tržištu, da se ne bi netko sjetio izbaciti svog postojećeg najmoprimca jer će dobit sredstva odmah, sigurno, kumulativno. Ne možemo, ne želimo to radit", govori Uhlir.

Građani još uvijek nepovjerljivi.

Priuštivo stanovanje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Samo je pitanje tko će pod njihovim uvjetima davati stanove", smatra Dinka iz Zagreba..

"Jako je to preskupo", kaže Željko, a na pitanje misli da će ovo pomoći, odgovara: "Ma kakvi. Ne."

Koliko će biti onih koji će svoje nekretnine dati u ruke APN-a ostaje vidjeti, a zainteresirana javnost može se uključiti u javno savjetovanje, koje će trajati do 20. rujna ove godine.