Identificirano svih 40 žrtava požara na poznatom skijalištu: Objavljeno iz kojih su zemalja

Svih 40 žrtava stradalih u požaru u baru u Švicarskoj tijekom proslave Nove godine identificirano je, objavila je policija. Više od polovice poginulih su tinejdžeri.

Žrtve su u dobi od 14 do 39 godina, a 15 ih je mlađe od 18 godina. Najmlađi su bili švicarska djevojčica i francuski dječak, oboje u dobi od 14 godina.

Među žrtvama požara je 21 švicarski državljanin, sedam francuskih i šest talijanskih. Ostale žrtve su iz Rumunjske, Turske, Portugala, Belgije, kao i jedna osoba s dvojnim švicarsko-francuskim državljanstvom i 15-godišnja djevojčica s francuskim, izraelskim i britanskim državljanstvom.

Požar je bio jedna od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti.

Stotine ljudi održale su u nedjelju tihu procesiju kroz ledene ulice Crans-Montane kako bi se prisjetile žrtava požara, u kojem je ozlijeđeno 119 ljudi.

Uzrok požara – prskalice

Švicarska će u petak održati nacionalni dan žalosti, rekao je u nedjelju predsjednik Guy Parmelin, s crkvenim zvonima koja će zvoniti diljem zemlje i planiranom minutom šutnje.

Požar je vjerojatno izbio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropa u baru Constellation, rekao je glavni tužitelj regije.

Ozlijeđeno je oko 119 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekline.

Švicarska vlada u nedjelju je priopćila da je 35 pacijenata prebačeno iz bolnica u Švicarskoj u specijalizirane klinike u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja.