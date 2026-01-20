Trump drži presicu, počela je bizarno! Maše papirima: "Bolesnici, ubojice..."

Na redovitom brifingu za novinare u Bijeloj kući pojavio se američki predsjednik Donald Trump pred svoj odlazak na put u Davos na Svjetski ekonomski forum.

Trump je potvrdio kako uskoro putuje na "prekrasno mjesto u Švicarskoj".

"Siguran sam da me tamo jako radosno očekuju", dodao je.

Trump se na presici pojavio s gomilom papira i odmah se počeo hvaliti. Maše papirima i kaže da su to sve postignuća njegove administracije u proteklih godinu dana.

"Učinili smo više nego bilo koja druga administracija u smislu vojske i okončanja ratova. Nitko nikad nije vidio ništa slično", kaže Trump.

Trump pokazuje novinarima fotografije "kriminalaca" iz Minnesote i Kalifornije i "drugih zemalja", kako naziva ilegalne migrante. Naziva ih ubojicama, izvanzemaljcima i mentalno bolesnim ljudima.

Spomenuo je i bivšeg predsjednika Bidena i njega je vrijeđao.

"Ovo su sve ljudi koje je uspavani Joe Biden pustio u našu zemlju. Ili nepošteni, kako god ga želite nazvati".

Trump na presici prelistava fotografije navodnih kriminalaca, uzima duge stanke te ponavlja riječi poput "bolesnici", "ubojice", "silovatelji".

Spomenuo je svoju ženu, rekao je da ga obožava i da ga zove genijem.

Potom je otvorio pitanje carina, ali bez navođenja konkretnih država na koje se odnose. Naveo je da ne zna kakvu će odluku donijeti Vrhovni sud, koji bi trebao odlučivati o zakonitosti sveobuhvatnih američkih carina.

Poručio je kako mu se pravna situacija čini krajnje jasnom, objašnjavajući da je uvođenje carina, prema njegovu tumačenju, blaža mjera od sustava licenci. Istaknuo je da su Sjedinjene Države tim putem prikupile stotine milijardi dolara te upozorio da bi, u slučaju gubitka sudskog postupka, povrat tih sredstava bio izuzetno složen i potencijalno bolan za velik broj ljudi, iako je dodao da s velikim zanimanjem očekuje odluku suda.

Naglasio je da carine, prema njegovu stajalištu, donose Sjedinjenim Državama i snažnu nacionalnu sigurnost i značajne proračunske prihode.

Grenland do sada u svom obraćanju nije spomenuo.

Vrijeđanje nisu ni zaobišli novinari CNN-a. Nazvao ih je lažnim vijestima i rekao kako nitko ne želi reći da je sa CNN-a.

Američki predsjednik dio svog obraćanja posvetio je radu Imigracijske i carinske službe (ICE), iako se nije izravno osvrnuo na nedavni događaj u Minneapolisu.

Govoreći o toj agenciji, naglasio je da njezini službenici često djeluju u iznimno teškim okolnostima. Prema njegovim riječima, ICE se suočava s opasnim pojedincima te, iako radi zahtjevan posao, ponekad ipak dolazi do pogrešaka.

Trump je pritom već drugi put u govoru spomenuo demokratsku zastupnicu Ilhan Omar, članicu Zastupničkog doma američkog Kongresa, porijeklom iz Somalije.

Otvoreno je izrazio osobnu netrpeljivost prema njoj, pritom je i oponašajući, dok je Omar poznata kao jedna od njegovih glasnijih kritičarki.

U nastavku se dotaknuo i svoje odluke o preimenovanju Meksičkog zaljeva u Američki zaljev, iako takav naziv nije priznat na međunarodnoj razini.

Dodao je kako je razmatrao i ideju da zaljev nazove po sebi, no uz smijeh je rekao da bi ga zbog toga, kako je naveo, „vjerojatno ubili“, odmah naglasivši da se radi o šali.

Donald Trump - 3 Foto: AFP

Donald Trump - 2 Foto: AFP

Očekuje se da će i govoriti o Macronu s obzirom na nedavna vrijeđanja.

Macron vs. Trump

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je rekao da Europa neće popuštati „nasilnicima” ni biti zastrašena, kritizirajući time oštro predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovu odluku da uvede carine europskim državama koje su podržale Dansku po pitanju američkog svojatanja Grenlanda.

Za razliku od drugih europskih čelnika koji se trude zadržati umjeren ton kako bi izbjegli eskalaciju transatlantskih napetosti, Macron se nije suzdržavao.

Francuska i Europa neće „pasivno prihvatiti zakon jačeg”, rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da bi to dovelo do njihove „vazalizacije”.

Europa će umjesto toga nastaviti zagovarati vladavinu prava i teritorijalni suverenitet usprkos pomaku prema svijetu bez pravila, nastavio je Macron. To će uključivati i europski odgovor trgovinskim carinama.

„Biramo poštovanje nad nasilnicima” te "vladavinu prava nad brutalnošću”, poručio je.

Francuski predsjednik svoj je govor održao nakon što je Trump zaprijetio visokim carinama na francusku proizvodnju vina i šampanjaca te objavio njihovu privatnu korespondenciju, prekršivši time nepisano pravilo diplomatske diskrecije.

Trump je uvođenje carina za osam europskih država, uključujući Francusku, najavio u subotu. Na snagu će stupiti 1. veljače ako se SAD-u ne dopusti da preuzme Grenland, što su europske države prozvale ucjenom.

„Beskrajna akumulacija” američkih carina je „suštinski neprihvatljiva”, poručio je Macron iz švicarskog alpskog gradića, „posebice kad se one koriste kao sredstvo protiv teritorijalnog suvereniteta”.

Trump je Parizu zamjerio i neodlučnost oko uključivanja u njegov predloženi Odbor za mir, novo međunarodno tijelo pod njegovim vodstvom. Francuska je izrazila zabrinutost oko utjecaja takvog odbora na ulogu Ujedinjenih naroda. Trump je u odbor pozvao većinu svjetskih čelnika, pa i predsjednike Rusije i Bjelorusije, Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka.

Upitan kasno u ponedjeljak o Macronovom stavu prema odboru, Trump je zaprijetio carinama od 200 posto na francuska vina i šampanjce nakon čega će se „on pridružiti” iako „ne treba”.

Nekoliko sati kasnije Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio snimku zaslona s Macronovom porukom u kojoj francuski čelnik između ostalog piše i da „ne razumije” što američki predsjednik pokušava s Grenlandom.