HUDI predstavio izazove i planove za 2026. godinu

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) održala je godišnju skupštinu na kojoj su okupljeni članovi i stručnjaci analizirali ključne regulatorne promjene na europskoj razini, razmotrili izazove umjetne inteligencije u medijskom sektoru te definirali strateške prioritete za razdoblje pred nama.

Europska regulativa i AI – Što donosi 2026. i kako će utjecati na medije?

HUDI skupština otvorena je izlaganjem predstavnice Europske Komisije, Andree Čović Vidović, koja je predstavila najnoviji pregled ključnih europskih akata relevantnih za medijsku industriju – DMA, DSA, EMFA i AI Act. Sudionici su dobili jasan uvid u nadolazeće rokove, obveze i prilike koje ovi propisi donose digitalnim izdavačima, posebice u područjima transparentnosti, odgovornosti platformi i zaštite medijskog pluralizma.

Andrea Čović Vidović, predstavnica Europske komisije - 4 Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Posebnu pažnju izazvalo je predavanje Birgera Soilanda iz norveške tvrtke Tollbit na temu AI scrapinga i razumijevanja mehanizama prikupljanja sadržaja od strane velikih AI sustava. Soiland je detaljno objasnio kako funkcionira AI scraping – automatizirano prikupljanje sadržaja medija od strane velikih modela umjetne inteligencije – te koje posljedice ima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Njegovo izlaganje otvorilo je važna pitanja o budućnosti odnosa između medijske industrije i tehnoloških platformi te nužnosti stvaranja jasnog regulatornog okvira koji će jamčiti pravednu uporabu izdavačkog sadržaja.

Birger Soiland Foto: Slavko Midžor/Pixsell

HUDI skupština: izvješća, izbori i strateški planovi

Nakon stručnog dijela uslijedila je formalna skupština članova HUDI-ja. Predstavljeno je i usvojeno financijsko izvješće i završni račun za 2024. godinu, čime je potvrđena stabilnost udruge i uspješnost niza provedenih aktivnosti. Razmotren je i rad udruge u 2025. godini, uključujući regulatorne inicijative, rast projekata mjerenja i istraživanja, razvoj profesionalnih standarda te brojne edukacije i međunarodne suradnje.

HUDI Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Skupština je izabrala i novo vodstvo. Nakon isteka mandata dosadašnje predsjednice Maje Blumenšajn (Nova TV), za novog predsjednika HUDI-ja izabran je Zoran Turković (Styria). Njegov mandat obilježit će daljnje jačanje pozicije izdavača u odnosu na tehnološke platforme, intenzivnija suradnja s domaćim i europskim institucijama te nastavak rada na postavljanju kvalitetnih standarda digitalnog tržišta.

Zoran Turković, novi predsjednik HUDI-ja Foto: Slavko Midžor/Pixsell

"Zahvaljujem članovima HUDI-ja na ukazanom povjerenju. Digitalno tržište nalazi se u razdoblju najvećih promjena do sada, obilježenom snažnim regulatornim iskoracima i ubrzanim razvojem umjetne inteligencije. Upravo zato je važno da kao industrija djelujemo jedinstveno i da jasno artikuliramo potrebe i interese hrvatskih medija. HUDI će i dalje biti snažan partner institucijama, ali i aktivan zagovarač pravednih i transparentnih uvjeta na tržištu. Nastavit ćemo razvijati standarde, istraživanja i alate koji će pomoći izdavačima da ostanu konkurentni i inovativni. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom nastaviti graditi stabilno i održivo medijsko okruženje koje štiti kvalitetno novinarstvo i javni interes", poručio je Zoran Turković.

Predstavljen je i plan aktivnosti za 2026. godinu. HUDI će nastaviti djelovati kao ključni zagovarač medijskih prava, s naglaskom na aktivnu suradnju s resornim Ministarstvom, regulatornim tijelima, Europskom Komisijom i međunarodnim partnerima. U središtu rada ostat će i HUDI-jeva uloga stručnjaka u području digitalnog tržišta, uključujući razvoj industrijskih standarda, unaprjeđenje mjerenja posjećenosti portala, rast HUDI AdEx projekta, praćenje digitalnih pretplata te provedbu opsežnih B2C istraživanja o navikama i stavovima korisnika.

U 2026. HUDI postaje aktivan dio međunarodne zajednice pridruživanjem WAN-IFRA-i, vodećoj globalnoj organizaciji izdavača vijesti koja okuplja medijske kuće iz više od 120 zemalja i potiče inovacije te kvalitetno novinarstvo, i ENPA-i, krovnoj europskoj udruzi koja zastupa interese izdavača pred institucijama EU i sudjeluje u oblikovanju ključnih politika za medijski sektor. Time HUDI potvrđuje svoju ulogu modernog, međunarodno usmjerenog predstavnika digitalnih izdavača te osigurava da domaća medijska zajednica bude ravnopravan sudionik globalnih i europskih trendova u izdavaštvu te jača svoju međunarodnu suradnju, pristup relevantnim znanjima i utjecaj na rasprave o budućnosti digitalnog izdavaštva.

Skupština je na kraju usvojila i financijski plan za 2026. godinu, koji osigurava stabilno financiranje svih strateških projekata te omogućuje daljnje širenje istraživačkih, edukacijskih i tehnoloških aktivnosti.

HUDI nastavlja jačati digitalnu medijsku industriju

Ovogodišnja HUDI skupština potvrdila je važnu ulogu udruge kao centralnog mjesta za razvoj digitalnog izdavaštva u Hrvatskoj. U vremenu intenzivnih promjena, od regulatornih do tehnoloških, HUDI ostaje ključni akter koji povezuje industriju, institucije i međunarodnu zajednicu te radi na stvaranju transparentnog, pravednog i održivog medijskog tržišta.

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata, Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe te Maja Blumenšajn, direktorica digitalnog odjela Nove TV i predsjednica HUDI-ja.