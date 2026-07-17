FOTO Kaos na ključnom raskrižju: Vozilom sletio na raskopane tračnice, vadili ga sat vremena

Novo vozilo završilo je na tračnicama tijekom radova u Zagrebu.

Na križanju na križanju Savske i Vukovarske ulice, gdje su u tijeku opsežni radovi, jedan je vozač oko 23 sata neoprezno nastavio vožnju na mjestu gdje su radovi te završio na raskopanim tramvajskim tračnicama.

Vozilo upalo u tračnice u Savskoj ulici - 6 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Vozilo upalo u tračnice u Savskoj ulici - 5 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Zbog vađenja vozila sa šina, sat vremena je bio obustavljen promet tim dijelom, a promet je ponovno uspostavljen nešto prije ponoći.

Vozilo upalo u tračnice u Savskoj ulici - 4 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Vozilo upalo u tračnice u Savskoj ulici - 3 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Radovi na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste započeli su 4. srpnja, a trajat će do prema planovima do 31. kolovoza. Na ovom ključnom zagrebačkom raskrižju u tijeku su radovi na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka, a za vrijeme izvođenja radova dijelovima raskrižja je onemogućeno prometovanje vozilima.

Vozilo upalo u tračnice u Savskoj ulici - 2 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Vozilo upalo u tračnice u Savskoj ulici - 1 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Riječ je o jednom od raskrižja na kojem je inspektorat početkom srpnja zatvorio radove koje nije bilo na primjereni način označeno te je inspektorat zatražio postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova te ploču s podacima o gradilištu, koje je nakon toga ponovno otvoreno.

Od početka radova na ovom raskrižju javljaju se problemi, od gužvi do automobila koji završavaju u raskopanom dijelu tračnica.