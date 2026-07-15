Tomašević: "Znam da ovo nije popularno, ali..."

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u posljednje vrijeme suočen je s kritikama oporbe, ali i dijela građana zbog brojnih radova u gradu i raskopanih ulica zbog čega se u nekim dijelovima grada stvaraju goleme prometne gužve.

Tomašević se o svemu oglasio priopćenjem koje prenosimo:

"Znam da ovo nije popularno ali je odgovorno prema gradu. Govorim o intenzivnim infrastrukturnim radovima diljem Zagreba koji su krenuli početkom ljeta. Obnavljaju se ceste, tramvajske pruge, nadvožnjaci, pločnici i druga infrastruktura koju koristite svaki dan. Ali obnavlja se i ono što ne vidite - vodovodne cijevi koje su desetljećima zapuštane, što danas rezultira njihovim čestim pucanjem.

Zagreb se u toj situaciji nije našao preko noći, već zbog toga što su gradonačelnici desetljećima bili populisti. Stvari koje se ne vide, koje su pod zemljom, ignorirane su jer opterećuju gradski proračun, a na njima se po završetku radova ne mogu skupiti politički poeni. S druge strane, nije popularno izvoditi takve radove jer stvaraju poteškoće u prometu. Kolika je danas potreba za infrastrukturnim investicijama govori činjenica da su javna poduzeća tražila dvostruko više radova od onih koje smo odobrili, kako bi promet mogao funkcionirati.

Znam da radovi na prometnicama uzrokuju određene smetnje i neugodnosti. No htio bih vas podsjetiti da će radovi završiti, a nova i poboljšana infrastruktura ostaje. Neke infrastrukturne točke nisu obnavljane desetljećima, neke vodovodne cijevi koje saniramo stare su oko 70 godina, a brojne točke u prometu desetljećima su zapuštane zato što njihova obnova nije nimalo jednostavna.

Tomislav Tomašević Foto: Dnevnik Nove TV

Upravo zato koristimo ljetne mjesece, kada se Zagreb tradicionalno prazni, kako bismo izveli najzahtjevnije infrastrukturne zahvate koji najviše otežavaju promet. Cilj nam je da takve radove izvedemo što brže, ne bi li oni što manje i kraće utjecali na vaše kretanje i vašu svakodnevicu.

Sve radove pomno planiramo i najavljujemo. Na web stranici regulacije.zagreb.hr možete vidjeti mapu svih radova koji se izvode diljem grada: što se točno obnavlja, planirano vrijeme završetka, regulaciju prometa. Sve privremene regulacije prometa ažuriraju se i u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze, pa uz pomoć ovih alata možete prilično precizno isplanirati svoje kretanje gradom.

Trenutno obnavljamo:

Ulicu grada Vukovara, od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca - završetak planiran početkom rujna

Nadvožnjak u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama -

radovi traju do sredine rujna

radovi traju do sredine rujna Tramvajsku prugu u Zvonimirovoj ulici, od Trga žrtava fašizma do Heinzelove - završetak planiran do 7. rujna

Selsku cestu - završetak vodovodnih radova planiran početkom rujna, a plinskih početkom kolovoza

Ulicu Vukomerec, od Ulice Marijana Čavića do Ulice Siniše Glavaševića - završetak planiran u prvoj polovici rujna

Nadvožnjak na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste - završetak je planiran početkom listopada

Sarajevsku cestu - završetak cijelog projekta planiran početkom rujna

Tramvajsku prugu u Ulici kneza Branimira - završetak radova planiran do kraja lipnja

Raskrižje Ulice grada Vukovara i Savske ceste - obnova tramvajske infrastrukture od početka srpnja do sredine kolovoza

Brojne druge gradske lokacije, što uključuje asfaltiranje prometnica, uređenje nogostupa, izgradnja i uređenje biciklističkih staza, uređenje autobusnih ugibališta…

Ove godine već smo završili:

Treću razinu petlje Držićeva - rekonstrukcija završena krajem svibnja

Nadvožnjak na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira - obnova završena početkom travnja

Slavonsku aveniju kod podvožnjaka ispod Savske ceste

izgrađena premosnica zbog zatvaranja podvožnjaka kod Vjesnikova nebodera

izgrađena premosnica zbog zatvaranja podvožnjaka kod Vjesnikova nebodera Ulicu kneza Branimira, od Trga kralja Tomislava do Draškovićeve

dionica tramvajske pruge obnovljena prošle godine

Želimo da Zagreb ima siguran promet i otpornu infrastrukturu - i to ne samo onu koja se vidi, nego i onu na koju često ne mislimo ili je uzimamo zdravo za gotovo. A upravo ta infrastruktura - voda i plin - kada ne funkcionira, vrlo naglo i radikalno mijenja našu rutinu. Zato je važno da radove koji su desetljećima odgađani napokon provedemo temeljito, odgovorno i u rokovima. Svjesni smo da radovi privremeno otežavaju svakodnevicu, ali grad se ne može obnoviti bez gradilišta. Naš je posao da ona budu dobro organizirana, što kraća i da nakon njih ostane Zagreb koji funkcionira još bolje.

To smo, uostalom, i obećali kada smo prvi put, prije pet godina, zahvaljujući vašem povjerenju, preuzeli upravljanje Zagrebom", poručio je Tomašević.