FOTO Kaos u Zagrebu! Automobil upao u raskopane tračnice

Na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, u utorak je došlo do zastoja u tramvajskom prometu nakon što je osobni automobil upao u raskopani dio tramvajske pruge.

Zbog incidenta je tramvajski promet na tom dijelu grada privremeno otežan, a putnici se suočavaju s kašnjenjima i zastojima. Na terenu su nadležne službe koje rade na uklanjanju vozila i uspostavi redovitog odvijanja prometa.

Na raskrižju su u tijeku radovi na tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega je dio kolnika raskopan. Za sada nije poznato kako je vozač završio na dijelu gradilišta, no okolnosti događaja tek će biti utvrđene. Izvode se radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti od 1,2 milijuna eura.

Na jednom od najfrekventnijih križanja u gradu Zagrebu, Savske ceste i Ulice grada Vukovara, od subote do ponedjeljka 31. kolovoza u 4 sata uspostavljena je privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti od oko 3,8 milijuna eura.

Galerija 3 3 3 3

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska tim dijelom grada te, ako je moguće, korištenje alternativnih prometnih pravaca dok se promet u potpunosti ne normalizira.