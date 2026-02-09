Lice hrvatskog "vampira": Znanstvenici rekonstruirali izgled osobe s otkinutom glavom

Uz pomoć moderne znanost i forenzička tehnologije ponovno je oživljena prošlost, ovaj put na tlu Hrvatske. Stručnjaci su uspjeli rekonstruirati lice muškarca koji je u 15. ili 16. stoljeću pokopan kao "vampir". Njegovi ostaci, otkriveni 2023. godine u utvrdi Račeša (oko 110 kilometara jugoistočno od Zagreba, u blizini Nove Gradiške), otkrili su brutalnu pogrebnu praksu: tijelo je ekshumirano, glava mu je odrubljena, a potom je pokopan licem prema dolje i pritisnut teškim kamenjem.

Znanstvenici vjeruju da strah koji je ovaj čovjek izazivao nakon smrti vjerojatno vuče korijene iz straha koji je sijao dok je bio živ. Bioarheološka analiza otkrila je da je muškarac, star između 40 i 50 godina, vodio izrazito turbulentan život.

Arheologinja Nataša Šarkić, koja je bila dio istraživačkog tima, objasnila je pozadinu ovog slučaja.

"Bioarheološka analiza pokazala je da je ovaj čovjek često sudjelovao u nasilnim sukobima te da je umro nasilnom smrću. Tijekom života doživio je najmanje tri epizode teškog međuljudskog nasilja", pojašnjava Šarkić.

Upravo su ti sukobi ostavili trajne tragove na njegovom licu. Jedan od napada ostavio ga je unakaženim, što je u to vrijeme moglo izazvati odbojnost i društvenu isključenost, piše Sky News.

Zašto su ga smatrali vampirom?

U slavenskoj tradiciji postojalo je vjerovanje da duša ostaje vezana uz tijelo 40 dana nakon smrti. U tom razdoblju, smatralo se da određeni pojedinci predstavljaju prijetnju.

Šarkić ističe tko je najčešće završavao s ovakvim "tretmanom" u grobu.

"Vjerovalo se da su pojedinci koji su umrli nasilno, ponašali se nasilno u životu ili su smatrani grešnima ili društveno deviantnima, pod rizikom da postanu vampiri. Za takva bića se mislilo da su nemirna, osvetoljubiva i sposobna naštetiti živima, širiti bolesti te ubijati ljude ili stoku", napominje arheologinja.

Zbog njegovog unakaženog lica i marginaliziranog načina života, mještani su ga vjerojatno doživljavali kao nadnaravnu prijetnju. Interesantno je da na njegovom vratu i ramenima nema tragova rezova, što sugerira da mu je glava doslovno otrgnuta s tijela, a ne odsječena oštrim predmetom.

Digitalno oživljavanje: "Neprijateljski i prijeteći lik"

Za rekonstrukciju lica zaslužan je poznati brazilski stručnjak za grafiku Cicero Moraes, koji je koristio podatke s CT skeniranja lubanje. Iako je lubanja bila fragmentirana, Moraes je uspio digitalno obnoviti njezinu strukturu.

Konačni rezultat prikazuje muškarca grubih crta lica, s vidljivim ožiljcima. Moraes opisuje svoj rad kao prikaz "neprijateljskog i prijetećeg" izgleda.

"Ožiljak na licu i druge ozljede zadobivene tijekom života prilično su značajan znak da je njegov život bio prilično turbulentan," izjavio je Moraes.

Utvrda Račeša, u kojoj je grob pronađen, kroz povijest su držali Templari, potom Ivanovci, a na kraju lokalno plemstvo. Ovaj "vampir" bio je pokopan unutar onoga što se čini da je bila crkva, ali na "najmanje poželjnom mjestu" uz sam zid, što dodatno potvrđuje njegov status izopćenika čak i u smrti.

Ovaj nalaz nije usamljen slučaj; slični rituali protiv vampira zabilježeni su diljem Europe, uključujući Poljsku i Srbiju, ali ovaj hrvatski primjer pruža rijedak uvid u to kako su stvarni fizički deformiteti i nasilno ponašanje oblikovali legende o krvožednim bićima s kojima su naši preci plašili djecu, ali i sami sebe.