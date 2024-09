Arheolozi u Pakracu našli sarkofag s vampirom: "Umjesto ljudske glave imao je konjsku"

Na arheološkom lokalitetu Stari grad u Pakracu istraživači su pronašli senzacionalno otkriće. Na dubini od oko 5 metara pronašlo su cjeloviti, masivni, drveni, odlično očuvani sarkofag iz 13. stoljeća, piše Moj portal. Krešimir Vacek, pakrački arheolog i zaposlenik Muzeja grada Pakraca, koji zajedno s kolegicom Teom Lokner vodi arheološka istraživanja na području Pakraca, šokirao se kad je otvorio sarkofag. U njemu je bio ljudski kostur bez glave, a na mjestu gdje je ona trebala biti, pronašli su ostatke čeljusti životinjskog porijekla, pretpostavlja se konjske glave. Vacek ističe da to upućuje da se radi o vampirizmu.

"U to vrijeme ljudi su vjerovali da osobe koje su za života bile zle, i nakon smrti progone žive i donose im nesreću i zato su ih često sakatili, najčešće odsijecanjem glave. Osobi iz sarkofaga, koja je fizički bila jako velike i krupne građe, nedostaje glava, a na njenom mjestu su bili očuvani dijelovi životinjske lubanje. Zemljana gruda je postavljena prije zatvaranja sarkofaga, kako bi nadomjestila glavu i poslužila dijelovima životinjske čeljusti kao oslonac. Na neki način glava je 'zablindirana' pjeskovitom sivom zemljom, koja je trebala magijski poslužiti kao blokada pokojnika u zagrobnom životu, odnosno da se iz njega više ne vrati", objasnio je Vacek.

Ljudska lubanja nije pronađena. Tijelo je pokopano u smjeru istok-zapad što potvrđuje namjerno orijentiranje, a pokopano je na sjevernoj strani groblja koja u Srednjem vijeku nije bila favorizirana. Sve to upućuje da su mještani u to doba sumnjali na vampirizam. Međutim, neobično je što je osoba pokopana u luksuznom, gotičkom sarkofagu kakav do sada nije nigdje zabilježen.

"Činjenica da je sahranjen u takvom sarkofagu upućuje da se radilo o jako važnoj i cijenjenoj osobi tog vremena koja je bila na najvišim funkcijama. U crkvi su pokopani znatno bogatije osobe, a ni jedna nije imala takav lijes pa se otvara pitanje je li taj lijes imao neku magijsku funkciju. Iako su ga osakatili, sahranili su ga na samom kršćanskom groblju što pokazuje da su mu time odali najveće počast jer su inače takve 'vampirske' ukope pokapali ili na rubu ili izvan groblja", ispričao je Vacek za Moj portal.

Objasnio je i zašto je ovo veliko otkriće. Za početak, ovaj lokalitet potvrđuje prisutnost prvih kršćana u Pakracu.

"Radi se pripadnicima viteškog reda Ivanovci, a možda i o vitezovima Templarima na što upućuje činjenica da sama crkva ima puno templarskih elemenata. Njihova misija i zadaća je bila braniti i širiti svoja religijska uvjerenja. To je u potpunoj suprotnosti s ovim našim nalazom koji upućuje na to da su ti redovi zapravo štovali neke poganske tradicije i da su se bavili nekim znanjima koje je Crkva u to vrijeme u potpunosti zabranjivala", rekao je Vacek.

Na pakračkom području ovo je najvrijednije arheološko nalazište.

