Evo koliko su široke ruke prema umirovljenicima druge države u Europskoj uniji, pogodite gdje je Hrvatska

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš istražio je koliko su široke ruke prema umirovljenicima druge države u Europskoj uniji. Evo što je pronašao.

Ukratko - Hrvatska je na samom dnu. Ima država i u okruženju koje daju više, ali i puno razvijenijih od nas poput Njemačke i Francuske koje ne daju ništa. Krenimo redom.

14 od 27 država ima neku vrstu 13. mirovine. Najdalje idu Španjolska, Portugal i Austrija koje daju i četrnaestu. Poljska pak uz 13. još jedan dodatak daje najugroženijima. Iznosi variraju.

Analiza isplata mirovina u svijetu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Najviše odjednom daje Danska oko 2500 eura. Ali iako se to nama čini izrazito puno, treba naglasiti da taj iznos ne dobivaju svi već samo oni s najmanjim primanjima. Tamo su troškovi veliki, a velike su i mirovine pa većina zapravo ne dobije ništa.

Austrija isplaćuje dvije dodatne mirovine u lipnju i studenom. I to u prosjeku dva puta po čak 1600 eura.

Ista je situacija u Španjolskoj i Portugalu, dva puta dodatna puna mirovina - ljeti i zimi.

Mađarska i Cipar daju 13. mirovinu u visini mirovine korisnika. Mađarska u veljači, na Cipru u prosincu.

Malta dodatak isplaćuje svaka četiri tjedna u manjim izosima na način da se puni iznos mirovine dijeli na 13 jednakih isplata.

Belgija i Luksemburg imaju svoje računice i formule vezane uz staž i fiksne dijelove, ali u konačnici umirovljenici mogu računati na dodatak od 800 do 1200 eura.

U Slovačkoj u studenom prosječni umirovljenik može računati na iznos do 600 eura.

U Sloveniji isplata ide u srpnju i kreće se od 155 do 465 eura.

Dvije zemlje koriste takozvani model obrnutog socijalnog cenzusa.

Poljska pak u travnju svim umirovljenicima isplaćuje iznos najniže starosne mirovine što je oko 380 eura.

Za kraj podsjetimo Hrvatska će u prosincu umirovljenicima isplatiti u prosjeku 170, a najviše 240 eura!

Drugim riječima Hrvatska spada u države koje daju najmanje.

Zbog iznosa dodatka i danas pljušte reakcije. Dok jedni broje koliko će im na ruke ostati nakon poreza, drugi prozivaju - pregovori se ignoriraju, a nova obećanja tek su skretanje pozornosti.

Analiza isplata mirovina u svijetu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Novi udar na dostojanstvo umirovljenika

Šest eura po godini staža, godišnji dodatak umirovljenicima umjesto veselja - mnogima razočaranje.

"Barem je trebalo biti 10, ako ne može više, ali šest, pa to je ispod svake kritike. I šta sam dobila? Dobiš, pola ti uzme porez, a toliko sam kao puno dobila", kaže Biba iz Zagreba.



"Znači samo šest eura. Ne mislim ništa brate, sad bi im svašta reko. To ne može ni dvije glavice luka se kupit, od te pomoći nema ništa", poručuje Zlatko iz Zagreba.

Hladan tuš i predstavnicima umirovljenika u Nacionalnom vijeću kojima su se dan ranije najavljivali razgovori.

Višnja Stanišić, predsjednica SUH je u šoku.

"Dva tri sata nakon Nacionalnog vijeća dobila sam poziv od tajnice da dođem drugi dan na sastanak kod ministra i samo su nam obznanili da su donijeli odluku da će dodatak biti šest eura po godini staža. Moram priznati da sam bila iznenađena i u šoku, ali na taj način se ne radi sa socijalnim partnerima kako nas nazivaju".

Tim više jer dodatak, ističe, zamjenjuje jednokratnu naknadu, ali i božićnicu. Iznos će se i oporezivati, no utjeha je da bi se porez na mirovine od 2027. trebao ukinuti.

Višnja Stanišić Foto: Dnevnik Nove TV

Kritike i iz stranki.

Milivoj Špika, iz Bloka umirovljenika kaže da su umirovljenici revoltirani.

"To je samo bila distrakcija jer su znali da će ovih 6 eura izazvati revolt kod umirovljenika što je opravdano. Taj porez nikad nije ni trebalo ni uvesti jer mirovina nije dohodak, kome ćete ukinut porez, pa nećete onima s 600 eura tih je većina pa pola umirovljenika od ukidanja porez nema apsolutno ništa".

Lazar Grujić, iz Stranke umirovljenika kaže:

"To je novi udar na dostojanstvo umirovljenika, očekivali smo da aktualna vrijednost mirovine 14,65 bude i temelj za ovo što su rekli 6 eura. U ovom trenutku nema izbora na vidiku, tek 2028., a umirovljenici su odradili svoje".

Prosječnom umirovljeniku porez na mirovine svaki mjesec uzima oko 31 euro, na godinu više od 370.

U poreznim škarama u rujnu je bilo njih 474 tisuće. Na mirovine je naplaćeno više od 14 milijuna eura poreza, od siječnja - gotovo 140 milijuna eura. Ukidanje pozdravljaju iz HSU-a.

Veselko Gabričević iz HSU-a poručuje:

"Zadnjim usklađivanjem u porezne škare upalo je preko 60 tisuća umirovljenika pa su morali to i vratiti. Ovdje će neke jedinice jsl izgubiti sredstva ukidanjem izgubiti značajna sredstva kad se ukine porez".

Ministar Marin Piletić poručuje - za umirovljenike se itekako radi.



"To je naša poruka umirovljenicima da za razliku od onih vlada koje su mirovinska primanja povećali u svom mandatu za svega tri posto, ova vlada za 93 posto i da ćemo nastaviti i dalje".

Dodatak ovisi i o rebalansu proračun za što je predviđeno 210 milijuna eura. Nekom više, nekom manje, na račune će sjesti tijekom prosinca.