Evo koliko Vladi vrijedi svaki radni dan umirovljenika! Sindikati bijesni: "Kao da se cjenkamo na placu"

Godišnji dohodak na mirovinu koji će se isplatiti u prosincu iznosit će šest eura po godini staža, odlučili su u Vladi.

U sindikatu umirovljenika su, malo je reći, ljutiti. Kažu da su dovedeni pred gotov čin!

"Šokirana. Ne mogu reći da sam razočarana, to je premala riječ. Znači, baš sam šokirana. Ja sam očekivala minimum 8 eura. Mi smo i predlagali ono ... ja smatram da bi taj godišnji dodatak trebao biti reguliran zakonom, a ne da se svake godine ovako kao na placu cjenkamo", poručila je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Dva centa za svaki radni dan

U Lijepoj Našoj do pola radnog vremena radi 37.920 umirovljenika, a najviše njih u trgovini na veliko i na malo.

Kad se oduzmu svi vikendi i praznici, u prosjeku na godinu radnih je oko 260 dana.

To znači da Vladi svaki radni dan naših umirovljenika vrijedi dva centa!

