Drugi dan samita u Kopenhagenu, stigao i Zelenski: Poznato o čemu su razgovarali

Drugi je dan samita Europske političke zajednice u Kopenhagenu na kojem se okupilo oko 50 europskih i svjetskih lidera.

Razgovara se o prijedlogu prebacivanja sredstava od zamrznute ruske imovine u Europi za financiranje zajma Ukrajini vrijednog 140 milijardi eura.

Europske saveznice rade na jačanju obrane od ruskih, odnosno neidentificiranih, dronova koji su proteklih tjedana narušili sigurnost više zemalja Unije.

U Kopenhagenu je održan sastanak Europske političke zajednice. Sve je pratila reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Kako je izvijestila Bojić, na sastancima Europske političke zajednice nema zaključaka, niti završnih deklaracija. Ova zajednica okuplja europske zemlje, a osnovana je nakon ruske invazije na Ukrajinu - glavne teme razgovora stoga su bile sigurnost i Ukrajina.

Sastanku su nazočili čelnici zemalja Zapadnog Balkana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te šefovi zemalja članica Europske unije, među kojima je i premijer Andrej Plenković koji je održao niz sastanaka, uključujući i onaj s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

Plenković se sastao i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom s kojim posljednjih dana traju prepucavanja oko nafte, a s mađarske strane stigle su i optužbe na račun Hrvatske za ratno profiterstvo.

Nakon susreta, oglasio se Plenković.

"Odbacili smo te teze, naprotiv, jadranski naftovod je tu kako bi, ne samo osigurao opskrbu naftom Hrvatskoj, nego i nama susjednim zemljama. Prije svega pravac Mađarska - Slovačka, za rafinerije u Sansalobati i rafinerije u Bratislavi, kao i za rafineriju u Pančevu. Na tom tragu poruka koju smo poslali mađarskom premijeru je da bi bilo dobro da se što prije sastanu predstavnici Janafa i MOL-a. Taj sastanak se planira u prvih desetak dana listopada", poručio je Plenković.

Orban je još u srijedu poručio da ne želi sukob s Hrvatskom, a nakon sastanka s Plenkovićem i da želi deeskalaciju napetosti.