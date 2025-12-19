Hoćemo li ove godine napokon imati bijeli Božić? Donosimo posebnu prognozu meteorologa Dnevnika Nove TV

Pitanje svih pitanja početkom svake zime: hoćemo li imati bijeli Božić?

U većini Hrvatske – ne. Odnosno, vjerojatnost za to je mala. Samo u Gorskom kotaru i Lici postoji relativno velika mogućnost da se zabijeli na Badnjak i Božić. Naime, nakon dugog stabilnog razdoblja uskoro stiže pogoršanje koje će pratiti pad temperature, ali čini se da neće biti dovoljno snažno, pa u većini zemlje, nažalost, ništa od bijelog Božića.

Zašto je to tako? Jesu li krive klimatske promjene?

Da, zbog zatopljenja koje je vrlo izraženo posljednjih desetljeća. Primjerice, Zagreb se zagrijava za jedan stupanj u 30 godina, što je prilično mnogo. Također, treba uzeti u obzir da bijeli Božić ni ranije u našim krajevima nije bio osobito česta pojava.

Podaci pokazuju koliko je Božića sa snijegom bilo u posljednjih 30 godina te u 30 godina prije toga. Vidljivo je da se taj broj smanjio, i to uglavnom za 30 do 40 posto. Ono što se iz tih podataka ne vidi jest da je u novije vrijeme bijelih Božića još i manje. Tako smo u posljednjih 20 godina u Zagrebu, Osijeku i Varaždinu imali samo jedan. Jednostavno, zbog zatopljenja gubimo snijeg, odnosno imamo ga sve rjeđe, osobito u prosincu, koji je ipak prijelazni mjesec između jeseni i zime.

Što onda možemo očekivati u blagdanskom tjednu?

Tjedan će započeti uz južinu, a zatim stiže pogoršanje sa zahladnjenjem. No ono dolazi prekasno i preslabo da bi donijelo ozbiljniji snijeg. Kiša će padati češće, osobito od srijede, pa je moguća i na Badnjak i na Božić. Snijega će biti u pojedinim kopnenim krajevima, ali još nije posve sigurno gdje i u kojim količinama.

Nisu se, dakle, sve nade istopile?

Nisu, u gorju je snijeg svakako najvjerojatniji. Nizinska Hrvatska ima tek skromnih tri do 10 posto šanse za bijeli Božić, dok je u Gorskom kotaru i Lici ta vjerojatnost znatno veća, između 40 i 70 posto. Primjerice, u Delnicama i Ogulinu trenutačne prognoze daju veću šansu da Božić bude sa snijegom nego bez njega.

Što dalje možemo očekivati, osobito kada je riječ o snijegu?

U našim je krajevima snijeg inače vjerojatniji u siječnju nego u prosincu, a tada obično padnu i veće količine. To je barem mala utjeha za ljubitelje zime. Što se tiče dugoročne prognoze, i dalje vrijedi da bi ova zima u cjelini trebala biti toplija od prosjeka iako ćemo zasigurno imati hladne prodore sa snijegom. I dalje postoje naznake da su oni najizgledniji upravo u siječnju, što je i klimatološki uobičajeno.