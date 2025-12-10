Užas u Gorskom kotaru: Strpali ga u kamp-kućicu i iskorištavali dvije godine, sve su mu uzeli

Dvoje hrvatskih državljana osumnjičeno je za trgovinu ljudima nakon što su, prema sumnjama policije, tijekom dvije godine 42-godišnjeg muškarca držali poput roba i iskorištavali za rad.

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta PU primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakinjom i 30-godišnjakom, koje se sumnjiči za teško kazneno djelo – trgovanje ljudima.

Oni su 42-godišnjeg hrvatskog državljanina, uz prijetnje, prijevare i iskorištavanje njegovog teškog imovinskog stanja, prisilili na svakodnevni fizički rad bez ikakve naknade, smjestivši ga u kamp-kućicu bez osnovnih uvjeta za život.

Muškarac je morao raditi različite fizičke poslove, a sav prihod koji je tim radom ostvaren zadržali su za sebe. Osumnjičeni su mu pritom oduzeli osobne dokumente i navodno sklapali fiktivne ugovore kako bi se domogli njegove obiteljske kuće i voćnjaka u Gorskom kotaru.

Dodatno, više su ga puta prijavljivali kao počinitelja prometnih prekršaja koje je, prema sumnjama policije, zapravo počinila druga osoba iz njihova domaćinstva.

Tijekom pretrage doma osumnjičenih, policija je pronašla ilegalno oružje i streljivo – pištolj Crvena zastava M70 s pripadajućim spremnicima, dva startna pištolja te 239 komada raznog streljiva. Zbog toga je 30-godišnjak dodatno kazneno prijavljen za nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Nakon dovršene istrage, oboje su, uz kaznene prijave, predani pritvorskom nadzorniku.