"Najrasističkije što sam vidio..." Bijela kuća uklonila sporni video koji je izazvao brojne osude

Uklonjen je video koji je na društvenim mrežama objavio američki predsjednik Donald Trump, a u kojemu su bivši demokratski predsjednik i prva dama Barack i Michelle Obama prikazani kao majmuni, prizivajući rasističke prizore koji se koriste za dehumanizaciju ljudi afričkog podrijetla.

"Službenik Bijele kuće greškom je objavio (video)", rekao je dužnosnik Bijele kuće koji je htio ostati anoniman. "Objava je uklonjena", dodao je.

For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻‍♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 — ✨MAMI 🧚‍♀️ (@Moms_know_) February 6, 2026

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je prije samo nekoliko sati da je objava izazvala "lažno ogorčenje" nakon što su se oglasile istaknute političke osobe.

"Molim se da je lažno jer je to najrasističkije što sam vidio iz ove Bijele kuće", objavio je na X-u republikanski senator Tim Scott, Trumpov saveznik koji je crnac. "Predsjednik bi to trebao ukloniti", dodao je Scott.

Bijeli supremacisti stoljećima su ljude afričkog podrijetla prikazivali kao majmune u sklopu kampanja za dehumanizaciju i dominaciju nad crnačkim stanovništvom.

"Neka Trumpa i njegove rasističke pristaše proganja to što će budući Amerikanci prigrliti Obame kao voljene figure, a njega proučavati kao mrlju na našoj povijesti", objavio je na X-u Ben Rhodes, bivši Obamin pomoćnik.

Trump ima povijest dijeljenja rasističke retorike i dugo je promovirao lažnu teoriju urote da Barack Obama nije rođen u Sjedinjenim Državama.

U prosincu je Trump Somalce opisao "smećem" koje treba izbaciti iz zemlje. Prošle godine je kritiziran jer je vođu demokrata u Zastupničkom domu Hakeema Jeffriesa, koji je crnac, prikazao sa zakrivljenim brkovima i sombrerom.