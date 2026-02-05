Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"

Nakon rasprava i političkih prepucavanja oko organizacije dočeka hrvatskih brončanih rukometaša, oglasio se i pjevač Mile Kekin koji je poručio da je premijer Andrej Plenković u pravu.

Podsjetimo, doček rukometaša prvotno je bio otkazan jer Grad Zagreb nije pristao na zahtjev reprezentativaca da nastupi Marko Perković Thompson. Nakon toga organizaciju je preuzela Vlada koja je najavila da će udovoljiti željama sportaša.

Plenković se u komentaru dočeka dotaknuo i pjevača Mile Kekina.

"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da je ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašila 'ceo fudbal'. Sve su promašili i shvatili su to", kazao je Plenković.

Sada se oglasio i Mile Kekin koji je poručio da je Plenković u pravu.

"Nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja doista nemam pjesmu za nabrijavanje sportaša i herojske dočeke. Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov i napisati pravu, pravcatu navijačku himnu", najavio je Kekin.

Poručio je i da je svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih i brončanih.

"Ta mjesta su očito rezervirana. Zato se skromno nudim svim sportašima koji na natjecanju osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. Ispod toga ne idem, zbog sebe, ali i zbog sportaša kojima bi netko zlonamjeran mogao zaželjeti: 'Dabogda vam Mile na dočeku svirao'", poručio je Kekin koji je najavio da će navijački spot objaviti u ponedjeljak u podne.

"Nadam se da će se svidjeti svim našim ljudima u zemlji i dijaspori", zaključio je.