Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem

Melania Trump bila je na konferenciji za medije u srijedu povodom oslobođenja dvoje izraelskih talaca kada ju je novinar upitao o zahtjevima preživjelih žrtava Jeffreyja Epsteina da se Ghislaine Maxwell premjesti iz nisko-sigurnosnog saveznog zatvora u Bryan, Texas, u zatvor s visokom sigurnošću, nakon što su iznesene tvrdnje o specijalnom tretmanu koji navodno ima iza rešetaka.

Maxwell je 2021. osuđena za trgovinu ljudima i trenutačno služi 20-godišnju kaznu u Federal Prison Campu (FPC) u Bryanu.

Novinar je pitao Melaniju Trump: "Mnogi traže da Ghislaine Maxwell bude premještena u zatvor s visokom sigurnošću. Znate li zašto se to dogodilo?"

Prva dama izbjegla je odgovor fokusirajući se na razlog zbog kojeg su bili na događaju, slavlje zbog oslobođenja Keitha Siegela i njegove supruge Avive, prenosi Uniland.

"Ovdje smo da proslavimo oslobađanje i život ovih dvoje nevjerojatnih ljudi", odgovorila je.

Izvori iz zatvora, prema izvješću, rekli su da Maxwell ima određene privilegije, uključujući prilagođene obroke dostavljene direktno u njezinu ćeliju, mogućnost boravka u prostorijama za rekreaciju nakon radnog vremena i korištenje posebnog odvojenog prostora za posjete s grickalicama i osvježenjima za njezine goste. U jednom slučaju, navodno joj je omogućeno da se igra sa štencem, što nije uobičajeno unutar zatvora.

Tijekom susreta Melania je također spomenula svoj novi, dokumentarni film "Melania", u kojem se prikazuje emotivan susret s Avivom nakon njezina oslobađanja – što je dovelo do pitanja novinara je li prikladno koristiti službeni događaj u Bijeloj kući za promociju tog ostvarenja. Melania je odbila takve tvrdnje, rekla je da događaj nema veze s promocijom njezina filma.