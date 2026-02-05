Gori istraživački institut koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"

Vatrogasci u Darmstadtu bore se s požarom u Centru za istraživanje teških iona GSI Helmholtz od četvrtka ujutro. Požar je izbio oko 6:30 sati u industrijskoj zgradi, a među materijalima koji gore su plastika i električna oprema. Prema vatrogasnoj postrojbi, to je razlog gustog dima i brzog širenja požara.

Kompleks je odmah evakuiran, a nitko nije ozlijeđen. Prema mjerenjima vatrogasne službe nisu ispuštene opasne tvari. Unatoč tome, izdano je upozorenje susjedstvu; stanovnici se mole da zatvore prozore i vrata te isključe ventilacijske i klimatizacijske sustave, piše FAZ.

Iako dva akceleratora čestica u GSI-ju nisu izravno pogođena, jesu li oštećeni u požaru bit će utvrđeno tek nakon završetka operacija gašenja požara. Uzrok požara također ostaje nepoznat.

Preciznije informacije mogle bi biti dostupne oko podneva, kada će gradonačelnik Darmstadta Hanno Benz i hessenski ministar znanosti Timon Gremmels posjetiti mjesto požara i pružiti informacije javnosti.

U GSI Centru za istraživanje iona u Darmstadtu gradi se akcelerator čestica vrijedan više milijardi eura. Zasad nije poznato u kojoj je mjeri pogođena i oprema koja pripada linearnom akceleratoru Unilac, akceleratoru čestica teških iona koji se tamo nalazi. Akcelerator iona koristi se za eksperimente kako bi se dobio uvid u strukturu materije i evoluciju svemira.

Vatrogasna postrojba očekuje da će operacija gašenja požara trajati do kasno navečer. Uzrok požara još uvijek nije jasan. Svi zaposlenici su poslani kući, a centar je privremeno zatvoren.