Novi detalji napada na kuću Zdravka Čolića: Bježali na romobilima, sve snimali

Više javno tužiteljstvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Senada M. (32), osumnjičenika koji je u bijegu i Marka A. zbog sumnje da su u dva navrata, u studenom 2025. i u veljači ove godine, bacali ručne bombe na obiteljske kuće u Beogradu. S mjesta zločina bježali bi romobilom, a sve su snimali mobitelom.

"Postoje osnovane sumnje da su osumnjičenici 20. studenog 2025. i 3. veljače 2026. neovlašteno nosili minsko-eksplozivne naprave čije posjedovanje nije dopušteno građanima", navodi se u priopćenju tužiteljstva.

Prema njihovim navodima, osumnjičeni su u utorak prvo koristili taksi, a zatim romobil, kako bi došli do obiteljske kuće pjevača Zdravka Čolića. Na kući je nastala velika materijalna šteta, a pjevač je u tom trenutku bio u Zagrebu gdje je snimao novi album

"Oko 4:52 osumnjičeni muškarac za kojim se traga aktivirao je i bacio ručnu bombu u dvorište obiteljske kuće, dok je Senad M. pazio da nitko ne naiđe i događaj snimio mobitelom", priopćilo je tužiteljstvo, prenosi Nova.rs.

Nakon eksplozije su pobjegli na romobilu. Senad M. se pred javnim tužiteljem branio šutnjom, a Marko A. je "kratko negirao počinjenje kaznenih djela i odbio odgovarati na pitanja javnog tužitelja".

Predložen pritvor i tjeralica

Drugi napad koji im se stavlja na teret dogodio se 20. studenog 2025. oko 2:30 ujutro, kada su Senad M. i traženi osumnjičenik, koristeći iznajmljeni automobil marke Toyota, stigli do obiteljske kuće stradalog RK na Paliluli. Ručnu bombu su bacili u dvorište obiteljske kuće, nakon čega su pobjegli spomenutim automobilom.

Tužiteljstvo je pokrenulo istragu zbog nedozvoljene proizvodnje, posjedovanja, nošenja i prometa oružjem i eksplozivnim tvarima, te dva kaznena djela izazivanja opće opasnosti. Sudu je predložen pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, a za trećeg osumnjičenog koji je u bijegu i izdavanje tjeralice zbog opasnosti od bijega.