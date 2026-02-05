UŽIVO Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."

Premijer Andrej Plenković odmah na početku sjednice rekao je da se čuo sa županima iz županija pogođenih nevremenom: "Maloprije sam razgovarao s njima s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju. Iskazali smo podršku, ako bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći obali nakon ovog nevremena."

"Sugeriramo svima da budu oprezni danas i sutra, da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta. U nekim gradovima situacija je bila kritična", upozorio je Plenković, koji je još jednom čestitao bronačanim hrvatskim rukometašima.

"Vlada je u skladu s hrvatskim zakonima, političkom procjenom i zdravim razumom preuzela doček rukometaša koji je bio veličanstven. Ovakvi trenuci su važni i za nacionalni ponos i za domoljubni zanos - spojiti uspjeh sporta, uz domoljublje pa i domoljubne pjesme jedino je razumno što svaka hrvatska Vlada treba i mora činiti. Napravili smo jedino što je ispravno, a to ćemo ako bude takvih situacija, činiti i u budućnosti", najavio je premijer.

Istaknuo je i povećanje invalidskih mirovina za 10 posto te ukidanje penalizacije mirovina i zaključio: "Ovim mjerama nastavlja se jačati sigurnost i povećavati dostojanstvo naših umirovljenika."

Na dnevnom redu Vlade našče su se i najnovije informacije o obnoi nakon potresa s obzirom na to da je riječ o prvoj sjednici Vlade u mjesecu, a pred ministre stiže i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Osim Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu Vlada Republike Hrvatske donijet će i odluku o dodjeli sredstava za unaprjeđenje sustava zračnog prometa u Mostaru u BiH te za dodjelu financijske pomoći Bosni i Hercegovini za izgradnju novog mosta preko rijeke Neretve u Čapljini.