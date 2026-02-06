VIDEO Apokaliptični prizori! Smrtonosna oluja poharala Španjolsku i Portugal, evakuirano više od 7000 ljudi

Obilne kiše i jaki vjetrovi obrušili su se na dijelove Španjolske i Portugala, prisiljavajući na evakuaciju više od 7000 ljudi. Potvrđena su dva smrtna slučaja, a traži se i odgoda drugog kruga portugalskih predsjedničkih izbora .

Portugalska vlada je zbog oluje Leonardo koje ja pogodila Pirinejski poluotok produžila proglašeno stanje katastrofe u 69 općina do sredine veljače.

Oluja Leonardo poharala Španjolsku Foto: Afp

Muškarac koji je preminuo u Portugalu i žena koju je odnijela rijeka u španjolskoj regiji Andaluzija posljednje su u nizu žrtava smrtonosnih oluja koje su od početka godine pogodile Portugal i Španjolsku.

Oluja Leonardo poharala Španjolsku (Foto: Afp)

Vlasti u Andaluziji, gdje je više od 7.000 ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove, tijekom noći evakuirale su stambena područja uz rijeku Guadalquivir u Córdobi, a pješački promet zaustavljen je na gradskom Rimskom mostu, prenosi The Guardian.

"Očekujemo 30 mm kiše. U nekim drugim okolnostima to bi bila mala količina vode, ali sada je to puno jer tlo ne može upijati, a rijeke i akumulacije su pune", rekao je u petak predsjednik andaluzijske regionalne vlade Juan Manuel Moreno.

Oko 1.500 stanovnika dobilo je nalog da napusti svoje domove u Grazalemi, planinskom selu popularnom među planinarima, nakon što je voda počela prodirati kroz zidove kuća i slijevati se niz strme kamene ulice. Postoji i velika opasnost od klizišta.

Flash floods in Grazalema, Càdiz, Spain Wednesday evening (4 Feb). following record-breaking rainfall from Storm Leonardo. According to @AEMET_Esp, Spain's weather agency, 581.5 mm (22.8') of precipitation had fallen in the town throughout the day.



📹: @CadizMeteo pic.twitter.com/1h97xrh4U8 — Faytuks Network Weather (@FaytuksWeather) February 5, 2026

Tijekom posjeta koordinacijskom stožeru u andaluzijskoj pokrajini Cádiz u petak, španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je da su pred njima "komplicirani dani" te pozvao na oprez i smirenost. Rekao je da je diljem regije raspoređeno 10.000 pripadnika hitnih službi diljem regije.

Poziv na odgodu izbora u Portugalu

Rijeka Douro se u petak izlila iz korita u Portu, a veliki dijelovi grada Alcácer do Sal uz rijeku Sado već su treći dan djelomično pod vodom. Zapovjednik portugalske civilne zaštite ANEPC Mario Silvestre rekao je da je šest rijeka, uključujući Tagus, u opasnosti od velikih poplava, dodajući da se Portugal suočava s najvećom prijetnjom poplava uz Tagus u gotovo tri desetljeća. Ogromna šteta i potencijalna opasnost potaknula je na pozive na odgodu drugog kruga predsjedničkih izbora u nedjelju.

Portuguese Prime Minister Luis Montenegro warns the country is facing a crisis, after several deaths during weeks of severe storms. Montenegro says extreme difficulties are expected in the coming hours, as Storm Leonardo continues to bring heavy rain to several regions. pic.twitter.com/7IIpYi8duC — Our World (@MeetOurWorld) February 6, 2026

André Ventura, čelnik krajnje desne stranke Chega, rekao je da bi glasanje trebalo odgoditi za tjedan dana jer su izbori "pitanje jednakosti među svim Portugalcima" No nacionalno izborno povjerenstvo poručilo je da će se izbori održati prema planu.

"Izvanredno stanje, vremenska upozorenja ili općenito nepovoljne okolnosti same po sebi nisu dovoljan razlog za odgodu glasanja u nekom gradu ili regiji", poručili su.

LAMENTABLE ⛈️

Lluvias torrenciales provocadas por la Borrasca Leonardo han causado severas inundaciones y miles de evacuados en la Península Ibérica.

🇪🇸 🇵🇹

Imágenes de las inundaciones hoy en Santarém, Portugal

Créditos 🎥 Timea Papp

Febrero 6 de 2026

Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/IHDKiIlZs1 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 6, 2026

Glasnogovornik španjolske državne meteorološke službe Aemeta, Rubén del Campo, rekao je da se u subotu očekuju nove obilne oborine i vrlo jak vjetar, stiže nova oluja, Marta.

Oluja Leonardo - 2 Foto: AFP

Oluja Leonardo - 3 Foto: AFP

Oluja Leonardo - 4 Foto: AFP

Oluja Leonardo - 5 Foto: AFP

Oluja Leonardo - 6 Foto: AFP

Oluja Leonardo - 7 Foto: AFP

Oluja Leonardo - 8 (Foto: AFP)

Oluja Leonardo - 9 Foto: AFP