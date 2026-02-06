Očekuje nas vrlo kišovit i iznadprosječno topao tjedan, a onda preokret! Moguć je i prodor polarne hladnoće

Nastavlja se promjenjivo i povremeno kišovito vrijeme. Donosi ga niz ciklona koje se generiraju u Sredozemlju podržane meandriranjem mlazne struje koja se pozicionirala upravo nad našim geografskim širinama.

Gotovo svaka dolina donese i prizemnu ciklonu, a o njezinoj snazi i putanji onda ovisi i koliko nam oborine stigne.

Ne smijemo zaboraviti da još traje zima, tako da i prodori hladnoće koji bi u srazu s ciklonalnim vrtlogom donijeli još snijega nisu isključena opcija, iako je malo izgledno da će se takvo nešto dogoditi u skoroj budućnosti.

Modeli pokazuju još jedan prodor polarne hladnoće sredinom mjeseca. Daleko je to još za precizne prognoze, poglavito iz ove perspektive kad nas vrlo izgledno očekuje kišovit tjedan s iznadprosječnom toplinom. I vikend će biti za doba godine relativno topao, promjenjiv i kišovit.

U subotu ujutro, u većini krajeva promjenjivo i pretežno oblačno. Kiša je povremeno najizglednija na sjevernom Jadranu i u gorju, ponegdje na jugu, u unutrašnjosti rijetko. Može biti magle.

U sjevernoj i srednjoj Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Na moru će puhati slaba bura i umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 2 do 6, a na moru od 7 do 11 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno u unutrašnjosti će se zadržati i poslijepodne. Povremeno će i kišiti. Osobito prema večeri. Malo sunca može biti tek na sjeveru zemlje. Vjetar slab, dnevna temperatura oko 10 stupnjeva.

U istočnim predjelima također će prevladavati oblačno, ujutro uz maglu. Danju mjestimice i kiša. Značajnijeg vjetra neće biti. Temperatura, kao i na zapadu, oko 9, 10 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno, povremeno s kišom. Na sjevernom Jadranu promjenjivije, uz sunčana razdoblja, ali također kišovito. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a poslijepodne, na otvorenom moru okrenut će na jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj oko 8, a na sjevernom Jadranu 12 stupnjeva.

U Dalmaciji tijekom dana najviše sunčanih razdoblja, ali na mjestima će biti uvjeta i za kišu i pljuskove s grmljavinom. Prijepodne će puhati sjeverozapadnjak, a poslijepodne i navečer jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura, od 12 do 15 stupnjeva.

Tri dana kopno

I u nastavku vikenda i početkom sljedećeg tjedna u kopnenom području će se zadržati umjereno do pretežno oblačno. Pri čemu su šanse za nešto sunca najveće u nedjelju poslijepodne, no jutro i dio dana bit će i magle. Kiše na kopnu može biti svaki dan, no uglavnom malo. Temperatura se neće značajnije mijenjati.

Tri dana more

Na Jadranu se najviše sunčanih razdoblja očekuje u nedjelju, dok su šanse za kišu najmanje, iako ni tu mogućnost ne možemo u potpunosti isključiti. Početak tjedna, promjenjivije i ponovno mjestimice kišovito. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, na otocima u nedjelju navečer umjereno do jako jugo. U utorak će duž cijele obale jugo jačati. Zadržat će se, za prvu polovicu veljače, toplo.

Sljedeći vikend

Vrijeme dakle ni u sljedećem tjednu neće biti stabilno. To ne znači da će kiša padati stalno, nego više da ćemo teško spojiti dva suha dana u komadu. Vjetar će često mijenjati smjer, jedino će temperatura konstantno biti iznad prosjeka za doba godine. To opet ne znači da je proljeće stiže, treba imati na umu da se hladno vrijeme obično nekoliko puta vrati prije samog proljeća, pa čak i kasnije, samo što ti prodori kako idemo toplijem dijelu godine postaju rjeđi.