Stočari u Benkovcu očajni nakon novog saznanja. Ne znaju kome vjerovati: "Država nam uzima kruh iz usta"

Stočari u okolici Benkovca u šoku nakon saznanja da bi im se pašnjaci, koje su uzeli u zakup od Hrvatskih šuma na 10 godina, mogli oduzeti.

Desetak obitelji ovisi o stočarstvu i tim pašnjacima, a raskid ugovora kažu, bio bi koban za njih, ali i dvjestotinjak grla stoke.

"Od krava živimo. Mi, moja cijela obitelj, a na kraju vam država što bi se reklo – uzima kruh iz usta", poručio je Marko Božina iz Lepura.

Na upit Dnevnika Nove TV iz Hrvatskih šuma odgovaraju: "Ugovori su sklapani od 2021. godine u dobroj vjeri i temeljem postojećih evidencija. U procesu informatizacije sustava dogodio se nenamjerni previd zbog čega je na približno 12% površine od ukupno 3842 ha zakupljene površine pokrenut postupak preispitivanja i usklađenja postojećih ugovornih odnosa. Naglašavamo kako je cilj postupanja osigurati zakonitost i transparentnost upravljanja državnim resursima, uz maksimalno uvažavanje interesa lokalne zajednice."

U prijevodu, iz Hrvatskih šuma kažu da će većina zakupljenih pašnjaka ostati na korištenje stočarima. Ali oni ne znaju kome vjerovati.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Krznarića: