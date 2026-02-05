Riječka gradonačelnica otkrila čime nije zadovoljna u gradu, ali i što misli o zabrani Thompsona: "Nisam birala playlistu..."

Kako misli riješiti probleme koji muče Riječane te što kaže na kritike oporbe, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić otkrila je reporterki Sabini Tandari Knezović u Dnevniku Nove TV.

Na početku se osvrnula na poplave koje su pogodile Kaštela, a na samom početku njezina mandata one su pogodile i Rijeku.

"Mi smo negdje na samom početku našeg mandata u devetom mjesecu imali bujičnu poplavu koja je otkrila brojne nedostatke u vođenju grada, prvenstveno u dijelu Vodovoda i kanalizacije. Nakon toga smo uspostavili interventni tim koji se bavi upravo prevencijom", rekla je Rinčić.

Dodala je da preventivno čiste slivnike kada su najave velikih kiša.

"Već tu sad vidimo poboljšanja, no sigurno prostora za poboljšanje još postoji. Uključili smo se i u suradnju s Tehničkim fakultetom upravo u smislu detektiranja koje su zone Rijeke više izložene bujicama i svjesni smo da tu treba uložiti još jako puno energije, naravno, i nekih infrastrukturnih promjena kako bi Rijeka bila otpornija."

Iva Rinčić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Nisam zadovoljna čišćenjem grada i gospodarenjem otpadom"

Odgovorila je i na kritike bivše vlasti da nema nikakvu svoju inicijativu te da ih samo kritizira. Dotaknula se slučaja sortirnica.

"Gradonačelnik bivši je rekao da se ja naslađujem tom viješću da Rijeka, nažalost, mora vratiti 3,8 milijuna eura. Mislim da se nitko ne može naslađivati činjenicom da bi Grad trebao vratiti taj novac. No, jednostavno, to je rezultat pravomoćnih presuda koje pokazuju da je projekt sortirnice vođen na neodgovarajući način. Mi ćemo svakako uložiti žalbu i, naravno, poduzeti sve moguće mjere da se Grad uopće postavi i kao oštećenik i da podnese određene imovinskopravne zahtjeve, pa, naravno, i prema onima koji bi potencijalno trebali vratiti taj novac, odnosno samim krivcima. Čekamo što će nam Fond odgovoriti vezano za to, tako da ću tu informaciju moći reći tek kada dobijemo odgovor iz nadležnog Fonda."

Riječani aktualnoj vlasti zamjeraju stanje sa smećem. Računi su poskupjeli za 70 posto, ali grad je i dalje zatrpan.

"Tu ću se složiti zaista s Riječanima, a to je da u potpunosti nisam zadovoljna razinom čišćenja grada i gospodarenja otpadom. Podsjetila bih da naše Komunalno društvo Čistoća održava i zelene površine. Također nismo zadovoljni time. Poskupljenja koja su krenula ove godine, računi su porasli za nekih desetak eura prosječnoj riječkoj obitelji", rekla je Rinčić pa dodala da se tvrtka ozbiljno suočila s predstečajnim stanjem.

"Mi smo je praktički morali spašavati. Nezadovoljni smo i, između ostalog, to je jedna od odluka zašto smo išli u natječajni postupak za šest novih direktora komunalnih društava. Obavili smo prvi i drugi krug razgovora i mi smo praktički pred donošenjem odluke, odnosno mora ići, naravno, na skupštinu i proći spomenuto tijelo."

"Nisam Thompsonu birala playlistu"

Poručila je da neće ići na Thompsonov koncert u Rijeci te da to nije njezin izbor glazbe.

"Smatram da ne postoji pravno uporište da se zabrani koncert. Dapače, Thompson je nastupao u Rijeci i u vrijeme gradonačelnika Obersnela. Nekoliko puta je nastupao u drugim SDP-ovim gradovima poput, recimo, Varaždina. Ali dakako, pozivam, naravno, i policiju da svakako prati događanja", rekla je riječka gradonačelnica.

Tandara Knezović konstatirala je da je Rinčić svjesna da će pjevač izvesti pjesmu "Čavoglave".

"Ja nisam birala playlistu. Ne želim uopće komentirati to. Nadam se, ukoliko dođe do toga i ukoliko bude prekršen zakon, da će, dakle, službe poduzeti sve potrebne mjere."

Odgovorila je i na kritike ljevice koja joj, rekla je Tandara Knezović, zamjera na tome što igra "politiku nezamjeranja".

"Ja sam ušla u politiku zato što želim Rijeci konkretno donijeti neke promjene. Nažalost, riječka ljevica se često postavlja na način ako nisi s nama, ako nisi apsolutno lijevo, ti si desničar", kazala je Rinčić i pojasnila da se deklarira kao lijevi centar pa dodala da joj Thompson ne smeta dok god je sve u skladu sa zakonom. Rekla je i da nema ovlasti kontrolirati što će on izvoditi na koncertima te da ne zna njegove pjesme.

"Rijeka mi je apsolutno u fokusu"

Osvrnula se i na odluku zagrebačke skupštine o Thompsonu. "Konkretno, ovaj zaključak skupštine smatram da nije imao uporišta, no jednako tako moram priznati da nisam u potpunosti upoznata s odlukom, odnosno dozvolom prema Vladi za održavanje okupljanja u smislu komunalnog, dakle dopuštenja od strane grada. Vidjela sam da će sad uputiti nekakav upit prema Ustavnom sudu u vezi toga pa, ne bih prejudicirala zaključke."

Osvrnula se i na nagađanja o političkim ambicijama na nacionalnoj razini.

"Moram reći da je meni trenutačno zaista Rijeka apsolutno u fokusu. I dok sam na ovome mjestu, bit ću posvećena gradu Rijeci. Trenutačno ne razmišljam o nacionalnoj politici. Tek sam na ovom mjestu sedam mjeseci i, kao što kažem, ukoliko se uopće budem odlučila u tom smjeru ići, onda će to opet biti stranke nekakvog lijevog centra."