FOTO/VIDEO Radnici na gradilištu naletjeli na šokantno otkriće: Odmah je pozvana policija

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici protueksplozijske zaštite koji su utvrdili da se radi o avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata, izvijestili su u ponedjeljak iz istarske policije.
Radovi na gradilištu su obustavljeni do daljnjega, a policijski službenici nastavljaju osiguravati mjesto događaja do uklanjanja bombe.
Pronađena avionska bombaFoto:
PU istarska
Uništena protubrodska mina
Također, u nedjelju su policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka s policijskim roniocima i pomorskom policijom uspješno uništili protubrodsku minu, koja također datira iz Drugog svjetskog rata, iz uvale Lone u Rovinju.
Uništena protubrodska mina - 1Foto:
PU istarska
Uništena protubrodska mina - 2Foto:
PU istarska
Uništena protubrodska mina - 3Foto:
PU istarska
Mina se nalazila na dubini od 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove.
Uništena protubrodska mina - 4Foto:
PU istarska
Uništena protubrodska mina - 5Foto:
PU istarska
Riječ je protubrodskoj mini njemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kg sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja.