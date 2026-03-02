Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nije bezazleno

FOTO/VIDEO Radnici na gradilištu naletjeli na šokantno otkriće: Odmah je pozvana policija

Piše Hina, 02. ožujka 2026. @ 12:25 komentari
Bager, ilustracija
Bager, ilustracija Foto: Getty Images
Radovi na gradilištu na kojem je pronađena mina obustavljeni su do daljnjeg.
Najčitanije
  1. Napad na Teheran u tijeku
    Sve je napetije

    VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon: Rat se širi. Njemačka donosi veliku odluku
  2. Iranska vojna vježba u Hormuškom tjesnacu - 1
    USKO GRLO SVIJETA

    Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
  3. Ilustracija
    TYPHOON

    Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Ubijen četvrti Amerikanac u ratu s Iranom
NAPAD NA IRAN
Nova američka žrtva u Epskom bijesu: "Naši napori za odgovor su u tijeku"
MVEP ponavlja poziv Hrvatima na pojačan oprez zbog situacije na Bliskom istoku
OBJAVILI UPUTE
Ministarstvo upozorava Hrvate: "Zbog pogoršane situacije odgodite putovanje na Cipar, osim ako..."
Aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2026. povećana za 2,68 posto
STIŽE POVEĆANJE
Poznato koliko rastu mirovine i kada stiže isplata
Anušić: Retorika iz Srbije je zabrinjavajuća
pitanje sigurnosti
Anušić upozorio: "Srbija raspolaže s ozbiljnim ofenzivnim sustavima. Ne znam koji su motivi iza naoružavanja"
Najsigurnije zemlje za život slučaju Trećeg svjetskog rata
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život slučaju Trećeg svjetskog rata: Imamo popis
FOTO Vozač poginuo u sudaru aviona i kamiona kod Crikvenica
Na terenu i vatrogasci
FOTO Strašna prometna nesreća kod Crikvenice: Vozač poginuo u sudaru aviona i kamiona
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
Sve je napetije
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon: Rat se širi. Njemačka donosi veliku odluku
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Kina bi zbog napada na Iran mogla postati veliki gubitnik
Snažan udarac
Je li ona stvarni Trumpov cilj? Ova bi zemlja zbog napada na Iran mogla postati veliki gubitnik
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
napad amerike i izraela na iran
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan 19
Sve je napetije
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon: Rat se širi. Njemačka donosi veliku odluku
Putin osudio ubojstvo ajatolaha: To je cinično ubojstvo 16
prvi komentar na rat
Oglasio se Putin: "Prekršene su sve norme"
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei 10
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Belgija zarobila tanker koji pripada ruskoj 'floti iz sjene' 8
"putin bez njih ne može voditi rat"
Akcija u Sjevernom moru: "Uklonit ćemo ih sve, jednog po jednog"
Katoličkog svećenika nazvao ustašom na obljetnici bošnjačkog logora u Jablanici 5
SRAMOTAN NAPAD
Svećenika nazvali "ustašom" na mjestu gdje je bilo zatočeno 900 Hrvata: Policija uhitila napadača
Strašni prizori iz Tel Aviva nakon osvetničkog napada Irana 5
rat na bliskom istoku
Strašni prizori iz Tel Aviva nakon osvetničkog napada Irana
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
Sve je napetije
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon: Rat se širi. Njemačka donosi veliku odluku
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
show
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
zdravlje
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
zabava
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zanimljivo
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Zrcala u dizalu nisu samo za slikanje. Jeste li znali koja im je prava uloga?
Jeste li znali?
Zrcala u dizalu nisu samo za slikanje. Jeste li znali koja im je prava uloga?
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
sport
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
krive ga za debakl
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
Težak dan za Lindsey Vonn! Nakon stravične ozljede saznala još jednu bolnu vijest
Vratila se kući
Težak dan za Lindsey Vonn! Nakon stravične ozljede saznala još jednu bolnu vijest
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
KUMOVI
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Tuš na drva: Topla voda bez bojlera i Sunca
Ugrijano za 3 minute
Tuš na drva: Genijalno rješenje za toplu vodu bez bojlera i Sunca
Brownie tiramisu recept
Tako dobro
Kad se brownie spoji s tiramisuom dobiva se ovaj savršeni kolač - probajte ga, oduševit će vas!
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
Putem ulaganja
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Stvari koje emocionalno inteligentni ljudi ne rade
Znaju reći ne
Osam stvari koje emocionalno inteligentni ljudi nikada ne rade
sve
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
krive ga za debakl
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene