FOTO/VIDEO Radnici na gradilištu naletjeli na šokantno otkriće: Odmah je pozvana policija

Prilikom radova na gradilištu u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu pronađena je avionska bomba.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici protueksplozijske zaštite koji su utvrdili da se radi o avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata, izvijestili su u ponedjeljak iz istarske policije.

Radovi na gradilištu su obustavljeni do daljnjega, a policijski službenici nastavljaju osiguravati mjesto događaja do uklanjanja bombe.

Pronađena avionska bomba Foto: PU istarska

Uništena protubrodska mina

Također, u nedjelju su policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka s policijskim roniocima i pomorskom policijom uspješno uništili protubrodsku minu, koja također datira iz Drugog svjetskog rata, iz uvale Lone u Rovinju.

Uništena protubrodska mina - 1 Foto: PU istarska

Uništena protubrodska mina - 2 Foto: PU istarska

Uništena protubrodska mina - 3 Foto: PU istarska

Mina se nalazila na dubini od 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove.

Uništena protubrodska mina - 4 Foto: PU istarska

Uništena protubrodska mina - 5 Foto: PU istarska

Riječ je protubrodskoj mini njemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kg sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja.