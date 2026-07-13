Česi prisvojili nađenih 45.300 eura, ali policija ih uhvatila s "manjkom" od 6100 eura

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražni zatvor dvojici 27-godišnjih čeških državljana zbog opasnosti od bijega. Filip Waserbauer i Vojtech Fiala osumnjičeni su za kazneno djelo utaje nakon što su u Malom Lošinju prisvojili torbicu s velikim iznosom novca koju su pronašli na tlu. Sud je odredio da istražni zatvor mogu zamijeniti slobodom uz uplatu jamčevine od 3200 eura po osobi.

Incident se dogodio u petak, 10. srpnja, oko 19 sati u Ulici Priko, kada su Česi tijekom šetnje na tlu uz cestu naišli na platnenu torbicu marke "Louis Vuitton". U torbici se nalazilo ukupno 45.300 eura – od čega je 45.000 eura bilo u papirnatoj kuverti, a 300 eura u novčaniku – kao i osobne stvari vlasnika i njegove djece. Umjesto da je predaju, Česi se terete da su sav novac zadržali za sebe.

Policija ih je ubrzo locirala i privela, no tijekom kriminalističkog istraživanja pojavio se dodatni problem. Od ukupnog iznosa iz torbice nedostajalo je 6100 eura, pa je od osumnjičenih oduzeta svota od 39.200 eura. Neslužbeno se doznaje kako su Česi u svojoj obrani tvrdili da su torbicu našli slučajno te da nisu uzeli novac koji nedostaje, piše Burin.

Riječko Općinsko državno odvjetništvo predložilo je istražni zatvor, što je sudac istrage na poslijepodnevnom ročištu ocijenio osnovanim. Prema službenim podacima, obojica osumnjičenih su neoženjeni građevinski tehničari s mjesečnim primanjima od 3000, odnosno 2000 eura.