Idu u pritvor: Tek punoljetni mladići brutalno napali više ljudi, jedan teško ozlijeđen

Trojica mladića u dobi od 18 i 19 godina ispitana su danas u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli zbog napada koji se dogodio početkom srpnja.

Prvookrivljenog se tereti za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede i nepružanje pomoći, dok se sva trojica sumnjiče za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede i nepružanje pomoći.

Kako je objavio DORH, postoji osnovana sumnja da su mladići 5. srpnja 2026. u Medulinu fizički napali tri osobe, pri čemu da je prvookrivljenik udario jednu od žrtava u glavu, nakon čega je ona pala na tlo te zadobila tjelesne ozljede opasne za život. Osumnjičeni joj nisu pružili pomoć.

Osnovano se sumnja i da su nakon toga okrivljenici rukama i nogama udarali još dvije žrtve po glavi i tijelu te im pritom nanijeli lake tjelesne ozljede, a samim stjecajem okolnosti nije došlo do još težih ozljeda.

Nakon ispitivanja trojice okrivljenika Općinsko državno odvjetništvo u Puli podnijelo je sucu istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji je sudac istrage prihvatio i okrivljenicima odredio istražni zatvor.

Krvnički napad u Medulinu

O incidentu je detaljno ranije izvijestila i PU istarska. Kako su objavili, trojica osumnjičenika tog su dana u Ulici Osipovica u Medulinu prišli žrtvama, a nakon kraćeg verbalnog sukoba prvoosumnjičeni 19-godišnjak udario je šakom u glavu 31-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je pao na tlo. Potom je počinitelj, zajedno s 18-godišnjakom, zadao više udaraca po tijelu 33-godišnjem državljaninu Srbije koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili udarati.

Drugi 19-godišnjak za to je vrijeme srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica osumnjičenika udarala nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu.

U događaju je 31-godišnji hrvatski državljanin zadobio osobito teške tjelesne ozljede, dok su državljani Srbije lakše ozlijeđeni.